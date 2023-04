Rafa Nadal no estará en el Mutua Madrid Open: "La lesión sigue sin curarse"

Rafael Nadal se seca el sudor durante su partido de la pasada madrugada contra Mackenzie McDonald, en Melbourne. LUKAS COCH / EPA / EFE

Rafael Nadal no estará en el Mutua Madrid Open. La lesión en el Psoas durante el Open de Australia le obliga a seguir apartado de las pistas, porque reconoce que "sigue sin curarse" y "no puedo trabajar lo que necesito para competir". En un comunicado al que ha tenido acceso El Huffington Post, el deportista de Manacor ha explicado que "han sido semanas y unos meses difíciles" y lo que "en principio, tenían que ser de seis a ocho semanas de período de recuperación", ya "vamos por la catorce". "La realidad es que la situación no es la que hubiéramos esperado. Se han seguido todas indicaciones médicas, pero de alguna manera la evolución no ha sido la que en principio nos dijeron y nos encontramos en una situación que es difícil", ha señalado. Nadal ha justificado que "están pasando las semanas" y los problemas físicos le está impidiendo participar en los torneos más importantes. "Tenía la ilusión de poder jugar en torneos que son los más importantes en mi carrera como Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros y de momento me he perdido Monte Carlo y Barcelona. No voy a poder estar en Madrid desgraciadamente", ha revelado. itemscope itemtype="https://schema.org/VideoObject">

El tenista de Manacor ha expuesto que, en los últimos días, "estaba entrenando", pero que tras varios días, desde su equipo, han decidido "cambiar un poquito de rumbo" y "hacer otro tratamiento y ver si las cosas mejoran para intentar llegar a lo que venga".

"No puedo dar plazos porque si los supiera os lo diría pero no lo sé. Esta es la situación actual. Todos sabéis lo que significa para mí jugar estos torneos y en este caso en Madrid que no voy a poder jugarlo con todo lo que me ha dado", ha añadido.

Rafa Nadal ha defendido que ya no le queda más que "intentar estar con la actitud adecuada durante todo este tiempo". "Intentar darme la oportunidad de competir en alguno de los torneos que queda de la temporada de tierra y no me queda más remedio que trabajar y estar con la mentalidad adecuada", ha razonado.