Ricky Rubio anuncia un parón en su carrera para cuidar su salud mental

Ricky Rubio anuncia un parón en su carrera. El deportista español ha hecho público un comunicado que ha sido compartido por la Federación Española de Baloncesto.

“He decidido parar mi actividad profesional para cuidar mi salud mental. Quiero agradecer todo el apoyo que he recibido de la FEB para entender mi decisión. Hoy #LaFamilia tiene más sentido que nunca", ha señalado en el escrito.

El jugador de los Cleveland Cavaliers en la NBA ha pedido que se "respetara mi privacidad para poder afrontar estos momentos y poder dar más información cuando sea el momento”.

La FEB ha manifestado su "respeto, admiración y cariño" hacia el deportista de El Masnou y ha asegurado que "#LaFamilia estará al lado del jugador en todo momento".

La decisión del base, que fue elegido MVP en el Mundial de China de 2019, llega 20 días antes de que arranque el Mundial que se celebrará desde el 25 de agosto hasta el 10 de septiembre en Filipinas, Japón e Indonesia.

Ricky Rubio se ha manifestado públicamente en más de una vez a favor de cuidar la salud mental de los deportistas. En una entrevista en el canal de Youtube de Antonio Gil, aseguró que "hay momentos en los que se hace duro".

"En los que te planteas, sobre todo ahora con esto de la pandemia, que todo se para un poco y ves que el baloncesto no es lo más importante", llegó a defender.

El base español explicó en esa misma entrevista que él sí que ha llegado a "no odia al baloncesto, pero sí a no querer ir a algún partido o no querer ir a algún entrenamiento. Pero vas igualmente y esos días son los que te hacen llegar a los días buenos", añadió.