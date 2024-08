Tasy Dmytriv, la joya almeriense que con 16 años ya es una de las grandes estrellas de la natación paralímpica

Hace más de dos años que Anastasiya Dmytriv cambió de un plumazo los calificativos de promesa, talento o futuro de la natación paralímpica española que la acompañaban por términos como realidad, referente y por el de, nada más y nada menos, campeona del mundo. Y eso que entonces tenía 13 años y tan solo llevaba un curso completo de instituto.

Esta almeriense de origen ucraniano (nació en Lviv en 2008, pero en 2010 llegó a Vícar con sus padres), a la que todo el mundo conoce como Tasy, va a disputar sus primeros Juegos Paralímpicos en las categorías de natación S8 y S9, ya que nació sin su antebrazo derecho. Lo va a hacer en París, con 16 años recién cumplidos y con un palmarés en el que ya hay dos oros mundiales en 100 metros braza de la clase S8, un bronce mundial en 200m estilos SM9 y un oro y una plata mundiales en el relevo 4x100 estilos en su palmarés. Además, esta temporada también se ha coronado campeona de Europa en 100m braza S8.

Tasy atiende a El HuffPost después de una de las dobles sesiones de entrenamiento que lleva haciendo desde que acabó el curso escolar para preparar de la mejor forma posible los Juegos. Confiesa que llega a París "muy ilusionada y con muy buenas sensaciones", aunque no se pone la presión de obligarse a conseguir una presea a pesar de sus recientes éxitos.

Ese consejo se lo han repetido una y otra vez sus familiares, su entrenadora de toda la vida, Patricia Polonio, o hasta referentes suyas como la legendaria nadadora paralímpica Teresa Perales.

"Me dicen que disfrute y que no piense tanto en la competición y en cómo me va a salir, solo que de lo mejor y que el resultado llegará. Ojalá se pueda conseguir una medalla por supuesto, pero soy joven y son unos Juegos", asegura la nadadora, que es la benjamina de la delegación española.

En París, a falta de conocer quiénes serán los participantes del relevo 4x100, Tasy va a nadar los 100 metros brazas S8, los 200 estilos SM9 y los 100 metros mariposa S9 (S9 es la de menos discapacidad física). Ella, al ser preguntada por su prueba predilecta, responde al momento: "La braza".

Dmytriv, junto a Polonio, cambió esta temporada el Club Mare Nostrum de El Ejido por el Club Natación Pozuelo, aunque ella sigue en su día a día nadando en la piscina de Vícar: "Entreno ahí con un compañero de natación convencional con el que nos picamos mucho y a veces me voy con mi equipo de convencional a entrenar los findes y a Madrid cuando tengo alguna competición. Con nadadores paralímpicos suelo hacerlo en las concentraciones que hacemos en fechas concretas".

Disciplina, talento y mucho trabajo

Tasy, que se describe con un marcado acento andaluz como “una chica normal a la que solo le gusta nadar”, confiesa que no le gusta ser el centro de atención, aunque siendo campeona del mundo con tan solo 13 años es algo más complicado.

“Cuando gané esa medalla me recibieron como una persona normal. Me gusta pasar desapercibida y así me siento más cómoda. Es verdad que fue complicado los días de después, pero yo intento disfrutarlo sobre todo con los míos”, asegura.

Su timidez rápidamente desaparecer cuando se tira a la piscina. Así lleva sucediendo desde que a los cuatro años sus padres la apuntaron a un cursillo. A pesar de no tener ese antebrazo, ella estaba destinada a triunfar en el mundo de la natación. Con seis años Patricia Polonio, a la que bautiza como su segunda madre, la vio y se quedó sin palabras.

“Estaba haciendo un cursillo y nosotros estábamos ahí con el club. La vimos nadar y vimos que tenía un talento natural. Nadaba más rápido que sus compañeros que no tenían discapacidad”, afirma su entrenadora, que la describe como “talentosa, disciplinada, trabajadora y muy tenaz”.

Su dedicación y pasión por la natación es tan grande que incluso en 2021, en la categoría de infantil, llegó a proclamarse campeona de Andalucía y quedó cuarta de España en campeonatos sin discapacidad. Fueron las primeras señales de todo lo que estaba por venir.

Todo ello sin olvidarse de los estudios, que lleva al día gracias a una buena organización y aprovechamiento de las horas, tal y como apunta. “Siempre me he tenido que organizar con mis horarios para entrenar y ya estoy acostumbrada, pero es verdad que cada vez que paso de curso se me complica un poco más. Me gusta estudiar y también me lo paso bien”, señala la joven, que le gustaría estudiar en un futuro algo relacionado con el mundo de la salud.

Tasy, aunque cuenta que ha tenido una infancia normal, sí que reconoce que está acostumbrada a lidiar con personas que la ven por primera vez en una piscina y la miran con curiosidad. Cuando ven su nivel, esas miradas se acaban convirtiendo en elogios.

Siguiendo la invasión rusa desde la distancia

En marzo de 2022 comenzó la invasión Rusia a Ucrania con la toma de Jerson. Desde entonces y tras más de dos años, el país sigue haciendo un ejercicio de resistencia ante las ofensivas del ejército de Putin.

Desde Vícar Tasy y su familia sigue las noticias que van llegando, aunque reconoce que es complicado estar al día de todo lo que ocurre. “Tengo familia ahí y estamos pendientes, pero ya lleva más de dos años años y al final es difícil seguirla todos los días. Solo espero que acabe pronto”.

En estos más de dos años no ha vuelto a Ucrania, donde solía ir una vez cada dos años aproximadamente. Precisamente sobre sus viajes al lugar donde nació, se ríe al confesar que le hacían bromas por el acento andaluz que llevaba.

Por ellos, por su familia, su entrenadora Patricia Polonio y su compañero de piscina va a luchar por traer una medalla paralímpica.