Tebas critica la falta de explicaciones de Laporta en la Asamblea Extraordinaria de LaLiga: "No ha aclarado nada"

La Asamblea General Extraordinaria de LaLiga de este miércoles ha dejado más sombras que luces sobre el 'caso Negreira'. El presidente del Barça, Joan Laporta, ha protagonizado una exposición de "20 minutos" en la que, según el dirigente del organismo, Javier Tebas, "no ha aclarado nada".

El presidente de LaLiga ha afirmado que los clubes presentes "no íbamos a hacer un interrogatorio al FC Barcelona". "Los clubes han dicho que eso no era normal y que esos pagos se deben investigar, y que no es un 'tema' de Javier Tebas sino de ellos. Ninguno ha dicho que lo entendía. No ha aclarado nada. No ha convencido y el tema seguirá donde corresponda", ha señalado en rueda de prensa.

Javier Tebas ha defendido que la organización "no puede mirar a otro lado" en casos como el de Negreira. "Se habla mucho de la presunción de inocencia. No creo que el FC Barcelona comprase árbitros. Lo que creemos es que esos pagos eran para influir en algo, y solo la intención es una conducta punible. No ha dado las explicaciones. La expresión que he utilizado es que es 'inentendible' tantos años pagando al vicepresidente del CTA", ha añadido.

Laporta: "El FC Barcelona no ha intentado jamás alterar la competición" El presidente blaugrana aborda en rueda de prensa, por primera vez tras dos meses, el escándalo del 'caso Negreira' asegurando que el club es víctima de una "campaña de desprestigio", entre críticas y ataques a LaLiga y al Real Madrid.

El presidente de LaLiga ha apuntado que Laporta "no ha aprobado el 'examen'" de la Asamblea Extraordinaria, a pesar de haber estado "20 minutos dando sus explicaciones". "Ningún club ha entendido las explicaciones de Laporta, no ha aclarado nada. No se han resuelto las dudas", ha recriminado, aunque sí destacó la "educación" y el "respeto" con que se desarrolló la reunión.

"El enfado es menor, porque ha dado la cara, es importante que uno de los grandes venga a dar explicaciones a la Asamblea", ha aplaudido Tebas, antes de criticar la falta de "autocrítica" en la intervención del presidente azulgrana.

También ha reiterado que Laporta "debería dimitir" aunque ahora no sea "significativo", expresando que el "tono" de las conversaciones "bajó" en este foro. "Siempre intento que haya buena relación, pero eso no quiere decir que haya favoritismo. Le he dicho que me tendría que haber llamado él para darme explicaciones. No hay tanto feeling ahora, pero es normal", ha comentado sobre su relación actual con Laporta.