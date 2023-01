Tres manitas, un invitado estrella y cambio de líder: la jornada más loca de la Kings League

Una semana más continúan las sorpresas en la Kings League. Si el pasado viernes, la noticia fue que el Camp Nou iba a acoger la Final Four de la Kings League, esta vez, la cuarta jornada ha contado con varios nombres propios: presidentes, jugadores, porteros y hasta algún invitado inesperado, que no ha querido perderse la cita en el Cupra Arena.

La inauguración de la jornada ha tenido como protagonistas a XBuyer Team y a Jijantes. Los de Gerard Romero no han podido conseguir ganar y por el momento no conocen la victoria en la competición. En un partido agónico, en el que Jonathan Soriano ha sido el MVP del partido con un doblete, Jijantes ha vuelto a morir en la orilla.

Otro doblete de Carlos Castro para los Buyer y un gol decisivo de Joan Poch en el último minuto del partido, han terminado por decantar la balanza para el equipo de los hermanos, que han enloquecido con el tanto en el minuto 40.

El segundo partido de la tarde enfrentó a Pío y a Kunisports, en un duelo en el que, una vez más, los penaltis le han sonreído a los del Kun. Tras un partido igualadísimo de principio a fin en el que el argentino disputó la primera parte pero acabó con molestias, y con tablas en el marcador (2-2) al final de los 40 minutos, los porteros decidieron sumarse a la fiesta, llegando a parar cuatro penaltis cada uno.

Finalmente, en una tanda que se ha ido a la muerte súbita, un tanto de Corominas adelantó definitivamente a Kunisports. Aunque el momento más surrealista de la tarde iba a llegar en el siguiente lanzamiento.

Javi Márquez era el encargado de igualar de nuevo el partido, pero al iniciar la carrera hacia la portería un segundo antes de que el árbitro pitara (sancionado con la anulación del penalti), el árbitro señaló el final del partido y con ello la victoria de Kunisports, que alarga la racha una semana más.

1K y El Barrio se vieron las caras en esta cuarta jornada en el tercer encuentro de la tarde. Esta vez sí hubo sorpresa y el conjunto de Casillas, invicto hasta el momento, cedió por 2-5 en un partido marcado por la superioridad del equipo de Adri Contreras.

Un doblete de Ubón, sumado a los tantos de Boada, Ros y Jacobo, estableció la 'manita' definitiva contra 1K, en un duelo en el que pudo verse a Casillas frustrado por el marcador final, y que tuvo que ver como José Juan se erigía como una de las principales figuras del duelo.

El equipo de Ibai y el de Spursito protagonizaron el siguiente duelo en la tarde de hoy. Porcinos F.C., que se fue al descanso con 4-0 a su favor, tras una exhibición de Gabriel Chicharo con un doblete en los últimos dos minutos de la primera mitad.

En este partido pudo disfrutarse, por primera vez, de un duelo 2X2 durante los últimos minutos de la primera mitad gracias a la Carta de la Liga, que dio el juego esperado por Piqué y fue decisiva a la hora de definir la victoria de Porcinos. A los tantos de Chicharo, que fue el MVP, se sumaron los dos goles de Hugo Fraile que rubricaron la segunda manita de la jornada.

Saiyans y Aniquiladores saltaron al campo para disputar el penúltimo partido de la jornada. Y en este partido, saltó la mayor sorpresa del día con la derrota de los líderes a manos de Aniquilidores de Juan Guarnizo en penaltis por 3-2. El dato curioso del partido lo dieron los narradores del encuentro, que recordaron que por primera vez, The Grefg no estaría in situ, algo que, casualidad o no, ha supuesto la primera derrota de su equipo tras el empate a uno al final de la segunda mitad.

En el último turno del día, se produjo la tercera manita de la jornada, en un partido marcado por el penalti y expulsión de un jugador de Los Troncos cuando se disputaban los dos últimos minutos del primer tiempo y con un 3 contra 3 en el campo.

Previamente a esta jugada, el guardameta de Los Troncos, Lechuga, anotó uno de los goles de la jornada tras disparar desde fuera del área con un disparo soberbio ante el que no pudo hacer nada Nacho.

Un doblete del de siempre, Juanma González, y un tanto final de Rubén de la Red, colocaron el 5-1 en el marcador del Cupra Arena, que sirve para aupar en la clasificación a un Ultimate Móstoles al coliderato.

Invitado sorpresa



El nombre propio de la tarde fue el de David Broncano, que acudió para presenciar la cuarta jornada de la Kings League en compañía de su amigo Piqué y de los presidentes de los equipos. De hecho, fue él el encargado de sacar las Cartas de la Liga, generando juego y risas cada vez que conectaban con él.

Dio su apoyo público al equipo de Iker Casillas frente a El Barrio, y dejó caer la posibilidad de jugar en la Kings League en alguna de las jornadas restantes, colocando su nombre en una de las cartas sorpresa como ha hecho Piqué hoy, y dejar al azar su participación en la competición.