Advertencia de la Seguridad Social: todas estas personas se quedan sin paga de Navidad

La Seguridad Social ya ha avisado de que hay un grupo de personas, los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que no contarán con la misma suerte que millones de personas durante las navidades y no percibirán una paga extra de Navidad.

Pero no se trata de ninguna novedad. Simplemente, las familias que perciben el IMV sólo cuentan con la prestación no contributiva que no conlleva un salario extra durante los meses de junio o diciembre.

Para ello es importante conocer sus características y es que esta prestación no contributiva está dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas.

Tal y como recoge la Ley 19/2021 en su artículo 13.2, el ingreso no cuenta con pagas extraordinarias, porque su cuantía total anual se divide en un total en 12 mensualidades.

Es por eso por lo que la Seguridad Social abonará entre los próximos 1 y 4 de diciembre la cuantía mensual y lo hará sin el pago doble, que sí percibirán los pensionistas.