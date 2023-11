Beneficios de contratar un seguro de vida para la hipoteca.

A la hora de formar una familia, una de las etapas por las que pasamos la mayoría de personas es la de querer y tener nuestro propio hogar. Tarde o temprano llega el momento de firmar el préstamo hipotecario con el banco que escojamos y con ello, nos vemos en la necesidad de protegernos a nosotros y a nuestros seres más queridos.

Desde la pareja hasta los hijos, contratar un seguro de vida para la hipoteca es más beneficioso de lo que crees. Aunque actualmente no es obligatorio, sí que es muy recomendable hacerlo, y no precisamente con el banco. Y es que alternativas como Life5 Hipoteca u otras de aseguradoras independientes ofrecen todas las ventajas que hasta hace unos años no teníamos.

Flexibilidad a la hora de establecer el capital asegurado

Con la reforma de la Ley Hipotecaria en 2019, vincular un seguro de vida a la hipoteca se volvió algo opcional. Desde ese entonces, las entidades bancarias no pueden obligarte a contratar la póliza de vida con ellas, así como cualquier producto adicional. Tampoco puede ser un requisito para conceder dicho préstamo, aunque se trate de una hipoteca 100.

Y si bien es cierto que pueden ofrecerte una hipoteca bonificada, es decir, que si contratas la póliza de vida con ellos, el porcentaje de interés que pagas en cada cuota será menor, suele salir bastante caro a largo plazo.

Por ello, lo mejor es adquirir un seguro de vida para la hipoteca en una insurtech o compañía de seguros totalmente desvinculada del banco. ¿Por qué? La gran mayoría de clientes coinciden en estas razones:

Proteger a tus seres queridos

El motivo de peso que tiene contratar un seguro de vida con el préstamo hipotecario es el de cubrir económicamente a los familiares ante cualquier imprevisto, teniendo la certeza y tranquilidad de que estarán protegidos si al tomador del seguro le pasa algo.

Cubrir la deuda con el banco

La segunda razón y estrechamente relacionada con la anterior es que precisamente se puede saldar la deuda con la entidad bancaria en caso de muerte o incapacidad permanente. De esta manera, los más allegados podrán seguir viviendo en el inmueble sin ninguna preocupación.

Acceder a mejores opciones más allá del banco

Se quiera o no, vincular un seguro de vida a la hipoteca y con el banco supone una atadura más con este, así como aceptar una serie de condiciones y requisitos en los que a simple vista pueden parecer beneficiosos pero que, a la larga, pueden volverse en contra.

Pero, gracias al avance de las nuevas tecnologías, en los últimos años han surgido insurtechs, que ofrecen pólizas más flexibles y fáciles de contratar, así como la modernización en los servicios de las compañías de seguros más tradicionales. Por lo que, hoy en día es muy fácil comparar y encontrar la póliza de vida para la hipoteca que mejor se adapte a las necesidades y preferencias de cada uno.

Conseguir un precio del seguro de vida hipoteca justo y adaptado

El precio del seguro de vida para la hipoteca también es otro de los motivos por los que es mejor no contratarlo con un banco, pues suele ser mucho más caro que adquirirlo en una compañía de seguros, y nada tiene que ver con la subida del euríbor.

Hay que tener en cuenta que la edad, el estilo de vida y el estado de salud son algunos factores que influyen el precio de una póliza de vida para la hipoteca, de ahí que sea más barato contratarlo con 30 años que con 50. Pero, por norma general, siempre sale más a cuenta tener una hipoteca no bonificada y un seguro de vida externo al banco, pues aunque se pierda la bonificación y, por tanto, suba el interés, el ahorro al escoger dicho seguro fuera de este es mayor.

Flexibilidad a la hora de establecer el capital asegurado

Finalmente, muchas compañías de seguros e insurtechs como Life5 ofrecen seguro de vida hipoteca con capital asegurado constante, es decir, no cambia en ningún momento de la vida del producto. Por lo que, si al contratar la póliza el tomador escoge un capital de 180.000€, aunque la deuda pendiente se reduzca, esta permanecerá en 180.000€.

Esto significa que, además de poder cubrir la deuda con el banco en caso de fallecimiento o incapacidad, la familia del tomador recibirá el resto de la indemnización, lo que significa una protección económica extra para seguir adelante.