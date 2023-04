Del campo a la mesa (del Ministerio): claves de una cita al límite para luchar contra la sequía

Un llamamiento de urgencia para comenzar a buscar una solución de mínimos, "porque la solución en sí es que llueva". El campo y el Gobierno se ven las caras este miércoles en una convocatoria de la Mesa de la Sequía, una plataforma que debe servir como "primer paso" para empezar a dar respuesta a un drama que asola España.

A partir de las 10:15, la práctica totalidad del sector primario y la administración estatal y regional, aún en un escalón intermedio, afrontan una cita "fundamental". Las partes consultadas por El HuffPost asumen que de la mesa ministerial no saldrá el gran acuerdo definitivo, pero todo lo que no sea empezar a acercar posturas puede agravar una situación ya crítica.

Estas son las claves de un día que se antoja clave para el futuro del campo:

Cómo funciona la Mesa de la Sequía

Tiene una "naturaleza muy técnica", explica Montse Cortiñas, vicesecretaria general de Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Cuenta que en ella participan representantes de las principales asociaciones, pero también de las consejerías autonómicas, de las confederaciones hidrográficas, de AEMET, de seguros agrarios y de los Ministerios de Transición Ecológica y Agricultura.

Una mesa enorme, en resumen, en la que todos los actores "exponen su parte". El orden del día, seis largos puntos, asegura un encuentro de mucho intercambio de opiniones y varias horas. De estas conversaciones iniciales saldrá —o debería salir— el germen de las posibles medidas a discutir y adoptar en posteriores encuentros. El objetivo, nada menor, es "hacer un verdadero mapa de situación" y de ahí, "crecer", añade la representante de UPA.

Qué propone el campo

Las posturas están claras, los detalles no tanto. Por ello, las distintas voces consultadas por El HuffPost confiesan que por ahora cada asociación lleva sus propias medidas "aunque muchas van a coincidir porque en lo básico coincidimos".

"Defendemos algo tan básico como que un sector que está todos los días en el campo luchando contra las circunstancias, tiene que salir más ayudado en estos momentos. No podemos meter en el mismo cajón a grandes empresas, grandes fondos de inversión y pequeños agricultores"; explica Javier Fatas, miembro de la Comisión Ejecutiva del sindicato Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). Su organización llevará propuestas en la línea de "medidas fiscales de ayuda, correcciones para solventar las exigencias de la PAC, liquidez inmediata al sector...".

Desde UPA, Montse Cortiñas maneja un argumentario similar, con "un primer documento de pérdidas y situaciones por zonas para demostrar que ya hay explotaciones que han perdido lo que han sembrado y eso es mucho dinero". "Ahora lo importante es que las plantaciones puedan continuar y para eso se necesitan ayudas directas a los afectados partiendo de crear un fondo económico y ponerlo a su disposición".

¿Salir a las calles con los tractores? A día de hoy no se ha planteado, realmente la sequía no es culpa de nadie y no queremos culpabilizar a nadie; ahora bien, si más adelante vemos que no hay medidas podría ser una salida Javier Fatas, miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG

Para Gabriel Trenzado, director general de Cooperativas Agro-alimentarias de España, la prioridad "es salvar o afrontar lo mejor posible la campaña y prepararnos para un debate futuro". Plantea, por tanto dos vías en lo que será su intervención en el ministerio.

A corto plazo, "medidas coyunturales como pedir que se activen los seguros de sequía, que ya existen pero no se usan, buscar liquidez para el sector, etc." Y, añade como tarea "plantear medidas más a largo plazo, porque muchas veces nos centramos en medidas coyunturales y estos problemas no deben verse sólo a corto plazo, sino a futuro".

Un primer encuentro con el Gobierno con miras más altas

La mesa estará presidida por el Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ernesto Abatí. Un "segundo o tercer escalón que sirve de punto de partida", confiesan representantes agrícolas, asumiendo como reclamación "mantener conversaciones al máximo nivel".

"Yo voy a asistir para darle importancia a la cita y porque hay que empezar a trabajar, pero si esto sigue así por supuesto que los ministros de Agricultura y de Transición Ecológica tienen que implicarse y dar la cara, pero no sólo en periodo electoral", confiesa Gabriel Trenzado.

En líneas similares de planteamiento, la mandataria de UPA considera que "últimamente la sociedad es mucho más consciente de los problemas, así que aspiramos a que las ayudas y la atención al mundo del campo sean un tema del máximo nivel político", sin precisar si se 'conformarían' con los ministros o quieren llegar al mismo presidente del Gobierno.

Sobre la cercanía de las elecciones y su posible efecto altavoz de reclamaciones y soluciones (el campo mueve muchos votos), Cortiñas reconoce que "evidentemente ayudan a que los problemas afloren y las soluciones se busquen, pero estamos en un punto tan tocante a la sociedad que todos están concienciados de que la agricultura y ganadería es una cuestión del máximo nivel, elecciones aparte".

Tractores en las calles: una foto que podría volver pero no de inmediato

En la España previa al coronavirus una de las últimas imágenes colectivas fue la de los tractores desfilando por las grandes avenidas del país. Especialmente, alrededor de la madrileña estación Atocha, sede del Ministerio de Agricultura. Allí se dieron cita numerosas asociaciones del campo para luchar por una mejora sectorial... pero llegó el covid y todas las reclamaciones quedaron en el olvido.

Tres años y medio después, esa imagen no es imposible de revivir, pero las circunstancias son otras y las actitudes también son diferentes, advierten las voces consultadas. Eso sí, nadie se atreve a dar un 'no' rotundo a salir a las calles. "Es que no descartamos nada. Si no se apoya a explotaciones que ya han sufrido, si no hay respuesta... al final, el conflicto es una de las vías para buscar soluciones, pero ojalá no haga falta", expone la vicesecretaria general de UPA.

Yo voy a asistir este miércoles para darle importancia a la cita y porque hay que empezar a trabajar, pero si esto sigue así los ministros de Agricultura y de Transición Ecológica tienen que implicarse y dar la cara Gabriel Trenzado, director general de Cooperativas Agro-alimentarias de España

"A día de hoy no se ha planteado, realmente la sequía no es culpa de nadie y no queremos culpabilizar a nadie; ahora bien, si más adelante vemos que no hay medidas podría ser una salida", explica a su vez el responsable de COAG.

Tampoco está en ese "escenario" el responsable de Cooperativas Agro-alimentarias, que defiende que "manifestarse porque haya sequía, pues no, pero si no hubiera respuestas, ya veríamos".

Son todos los que están, pero no están todos los que son

La de por sí enorme Mesa de la Sequía podría ser aún más grande, de dar a cabida a todas las entidades nacionales y sectoriales con notable implantación territorial.

Una de las que no acude al llamamiento del Gobierno es Unión de Uniones, una asociación estatal que, pese a su ausencia, ha presentado un documento con 50 medidas de acción directa, en línea con el resto de entidades, y un deseo reconocido a este medio "que la reunión no se convierta en una colección de reuniones". No obstante, esta y otras entidades muestran su disposición a participar de futuros encuentros. Que "los habrá".