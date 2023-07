Cómo ser una persona más productiva cada día: copia el truco de Tim Cook

https://www.xataka.com/magnet/only-you-sencillo-truco-tim-cook-para-disparar-tu-productividad-diaria

En un mundo donde la obsesión por la productividad se ha convertido en una constante, son muchos los que buscan la fórmula perfecta para optimizar su tiempo y aumentar su eficiencia en el trabajo. En este sentido, el CEO de Apple, Tim Cook, sigue un sencillo principio para alcanzar cada día el nivel de productividad que exige dirigir la empresa más valiosa del planeta.

Uno de los principios clave en la filosofía de Tim Cook es la importancia de no intentar hacerlo todo. Reconociendo la imposibilidad de abarcar todas las tareas, el CEO de Apple recomienda centrarse en las actividades en las que uno es indispensable. Cook ha aprendido a renunciar a tareas que no son prioritarias y se ha vuelto experto en decir "no" cuando algo no se ajusta a sus planes diarios, según el portal Xataka.

Fundamental para esto es rodearse del equipo adecuado, en el que confiar y delegar tareas y decisiones que no entran dentro de sus funciones. Siguiendo el ejemplo de su predecesor, Steve Jobs, Cook ha contratado a los mejores talentos en Apple, dándoles formación y recursos para permitirles hacer lo que mejor saben hacer. Así, se enfoca en liderar y dirigir, dejando a los expertos la toma de decisiones en áreas específicas.

Aunque la multitarea es una habilidad que durante mucho tiempo se ha considerado como deseable en los trabajadores de las empresas, Tim Cook cree que se trata de un mito. Para él, al cerebro le cuesta realizar varias tareas a la vez de manera eficiente, por lo que se debe enfocar en una sola tarea. Al centrarse en una, se logra un mayor rendimiento y se evita la dispersión y la baja calidad del trabajo.

La organización y la priorización son fundamentales para que Tim Cook aumente su productividad. Al distinguir entre lo importante y lo urgente, se evita caer en la trampa de ocuparse de tareas que no ayudan a alcanzar los objetivos diarios. Esa es la esencia del truco Only you.