Despídete de sacar dinero: lo que debes hacer inmediatamente si te bloquean la cuenta bancaria

Bloquear la cuenta bancaria es una acción totalmente legal que los bancos pueden llevar a cabo si existe una causa justificada para ello. Algunos de los motivos que el Banco de España acepta son la falta de documentación por parte del titular de la cuenta o la actividad sospechosa en la cuenta.

Si la cuenta bancaria queda bloqueada, entre otras cosas, no será posible ni sacar ni ingresar dinero (en consecuencia, tampoco se podrá recibir la nómina), no se podrán realizar transferencias, no se pagarán los recibos domiciliados y tampoco se podrá utilizar la tarjeta para pagar.

En el supuesto de que te bloqueen la cuenta bancaria, desde el portal especializado en productos bancarios HelpMyCash subrayan que se deben realizar tres acciones de forma inmediata.

El primer paso es ponerse en contacto con la entidad bancaria. Seguidamente, se le debe preguntar al banco el motivo por el que la cuenta ha sido bloqueada. Y, por último, se le debe pedir a la entidad que te explique cómo actuar y qué documentación tienes que aportar para poder desbloquear la cuenta en el menor plazo de tiempo posible.

Algunos de los documentos que puede exigir el banco para devolverte el control de la cuenta bancaria son el documento de identidad, pasaporte o NIE en vigor; el documento de actividad económica; algún documento que demuestre la actividad laboral (como el contrato de trabajo o una nómina) o un documento que justifique el origen de los fondos que se encuentran en la cuenta.