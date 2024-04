Unos españoles van a ir a cenar a un restaurante español en Alemania, ven esto y lo cancelan

Ainara es una joven española que vive en Alemania junto a su pareja, que es de allí. Estaban dispuestos a ir a comer a un restaurante español de la zona, pero hasta que detallaron algo que les hizo cambiar de idea y cancelar el plan.

"Mi novio estaba buscnado un sitio español para ir a cenar el viernes, pero va a ser que no vamos a ir porque os voy a comentar los precios... Para que os hagáis una idea, en fin", ha expresado la usuaria @ainytm en el vídeo, de TikTok.

Los pimientos de padrón del restaurante costaban 10 euros, por lo que han decidido directamente no acudir a cenar. "A mí en España, en Madrid, con una cerveza, sol y vida, me cuesta cuatro euros, joder, macho", ha expresado su pareja alemana.

"No vamos, no vamos", ha respondida ella, provocando una pequeña tristeza en el corazón del joven. El vídeo ha acumulado miles de visitas y cientos de 'me gusta'.

Los comentarios van todos en la misma línea, pues en Alemania es más caro porque el coste de vida es más alto, al igual que los sueldos: "Yo solo he ido una vez a un restaurante español aquí en Alemania y además de ser muy caro, la comida no era nada del otro mundo. A un alemán tal vez le gusta, pero a un español...".