Deutsche Bank regala 360€ hasta el 15 de enero de 2024 a los clientes que cumplan estos requisitos

Con la llegada del 2024, numerosas entidades bancarias han iniciado su campaña de atracción de clientes mediante la generosa oferta de dinero en efectivo como incentivo. En esta ocasión, Deutsche Bank ha lanzado una atractiva promoción que recompensa a los clientes que opten por domiciliar su nómina con ellos, otorgándoles hasta 360 euros como bonificación.

Sin embargo, no es la única entidad financiera que ha implementado estrategias similares para atraer a nuevos clientes a sus filas. El Banco Santander, por ejemplo, ha decidido ofrecer una generosa bonificación de hasta 400 euros a aquellos que decidan trasladar su nómina a su entidad.

Los requisitos para recibir 360 euros



En cuanto a los requisitos para obtener hasta 360 euros, Deutsche Bank explica en su página web que debes ser un nuevo cliente y abrir la Cuenta Más DB. Esta no cobra comisión de mantenimiento o administración. Además, deberás domiciliar una nómina, pensión o prestación del SEPE de un mínimo 2.000 euros al mes durante 12 meses.

La buena noticia es que los 360 euros son netos (Deutsche Bank se responsabiliza de pagar los impuestos) pero debes saber que no recibirás este obsequio de golpe, sino que cada mes, durante 12 meses, se te ingresarán 30 euros a la cuenta. Si durante un mes no se cumple el requisito de los 2.000 euros al mes, la entidad bancaria no ingresará los 30 euros correspondientes.

Hay otra promoción relacionada con la Cuenta Más DB que también es vigente hasta el 15 de enero. Se trata de remunerar los saldos acreedores de la Cuenta con un tipo interés nominal del 1,985% (TAE 2,00%) durante un periodo máximo de 12 meses desde la fecha de apertura de la cuenta, siempre y cuando se cumpla esta condición: mantener en la cuenta un saldo acreedor mínimo diario a la finalización de cada día de 50.000 euros y hasta un máximo de 500.000 euros. En caso de no cumplir el requisito, no se abonará la remuneración.

Ambas promociones son compatibles entre sí. Y más allá de ser obsequios exclusivos para nuevos clientes de Deutsche Bank, hay que residir en España. Se puede contratar la Cuenta Nómina Más DB tanto a través de la app oficial de la entidad bancaria como en sus oficinas. Recuerda que tienes hasta el 15 de enero de 2024 (inclusive).