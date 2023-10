El SEPE quita la prestación de desempleo a todas estas personas

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha explicado recientemente cómo se gestiona las prestaciones económicas a cada grupo de trabajadores en función de sus condiciones: antigüedad, jornada parcial o completa, etc.

En este sentido, la figura del trabajador fijo discontinuo, reconocida en nuestro país de forma oficial desde el año 1984, tomó una dimensión mucho mayor a partir de 2021 gracias al "Real Decreto Ley 32/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo”, y que entró en vigor en marzo de este año.

El fijo discontinuo es aquel trabajador que cuenta con un contrato indefinido pero con carácter intermitente. Esto quiere decir que será activado o suspendido de manera temporal cada vez que inicie o finalice la actividad laboral para la que fue requerido, siendo esta, por lo general, estacional, como puede ser la hostelería, el sector turístico, etc.

Durante el período en el que estos trabajadores están de baja, para el Estado no cuentan como parados aunque sí perciben la prestación por desempleo que han generado. Pero el problema no se encuentra en este punto, sino en qué ocurre si un trabajador no reanuda su actividad laboral cuando debería.

¿Por qué pueden quitar la prestación por desempleo?

Es aquí donde habría un conflicto. Si tras ser requerido para reiniciar su actividad laboral, el trabajador se niega a reincorporarse a su puesto de trabajo, la prestación por desempleo queda automáticamente suspendida, permaneciendo en esta situación hasta que la persona en cuestión, tras regresar a la vida laboral, se vea obligado y de forma voluntaria, a abandonarlo, momento en el que este subsidio se reactivaría de nuevo.

Esto se produce ya que una de las premisas básicas para percibir la prestación por desempleo es la de no rechazar una actividad profesional, a excepción de que sea una causa justificada.

Otro de los requisitos recogidos por ley indica que si un trabajador fijo discontinuo reinicie su actividad laboral -aún siendo a tiempo parcial-, no podrá recibir ningún tipo de subsidio. "En tal caso, la prestación se suspenderá o se extinguirá también", aseguran desde la administración.