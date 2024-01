Estas son las empresas catalanas que se arriesgarían a una sanción con la petición de Junts

El acuerdo entre PSOE y Junts para garantizar la investidura de Pedro Sánchez ya es una realidad: amnistía por el procés, renuncia a un referéndum unilateral o la cesión de tributos a Cataluña son los puntos más polémicos contemplados en el acuerdo.

Este miércoles en el Congreso de los Diputados el Gobierno pretende aprobar los primeros decretos de la legislatura. Sin embargo, entre las reclamaciones de Junts para apoyar a Sánchez en la votación, está retirar los artículos de la reforma judicial que cree que afectarían a la amnistía y dar beneficios fiscales para que las empresas vuelvan a Cataluña y sanciones para las que no lo hagan. Hasta ahora no se plantea ningún tipo de penalización a las empresas si no vuelven a Cataluña porque, para el Ejecutivo, es prioritario salvaguardar la seguridad jurídica de las mismas.

Miles de empresas decidieron trasladar fuera de Cataluña sus sedes sociales a raíz de la crisis política e institucional que se desencadenó en Cataluña en octubre de 2017, entre las que se encontraban algunas tan simbólicas como CaixaBank, Banco Sabadell o Naturgy.

CaixaBank trasladó su sede a Valencia; Banco Sabadell, a Alicante, y Naturgy, a Madrid.

Abertis, Cellnex, Colonial, SegurCaixa, Applus+, Catalana Occidente, eDreams, Banco Mediolanum, la cooperativa Arquia Banca o Cementos Molins fueron otras de las empresas que decidieron mover su sede social fuera de Cataluña en aquellos momentos.

La crisis política también llevó a otras grandes compañías familiares catalanas a trasladar su domicilio social a otras comunidades, entre ellas Codorniu, Idilia Foods, Hotusa, Indukern o un gigante del sector editorial como Planeta, y el movimiento también se extendió a empresas extranjeras como Zurich, Allianz o Bimbo.

Algunas de estas empresas reiteran periódicamente, cuando se les pregunta sobre esta cuestión en un acto público o en la presentación trimestral de sus resultados, que el cambio de sede que llevaron a cabo tiene carácter permanente.

Sin embargo, el presidente de la inmobiliaria Colonial, Juan José Brugera, ha asegurado este jueves que estudiará el plan propuesto en el pacto de PSOE y Junts. "Nosotros esperaremos a que salga el plan, lo estudiaremos y tomaremos decisiones en consecuencia", ha afirmado tras señalar que hace "muy pocas horas" del acuerdo.