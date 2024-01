Nogueras (Junts): "Ahora mismo estamos en el 'no', pero hay tiempo de rectificar"

Más leña a una jornada política de infarto. En la misma jornada en la que se debe votar la batería de decretos de la que dependen buena parte de medidas de carácter social del Gobierno de coalición progresista, la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, ha confirmado que su formación continúa en el 'no'.

En una entrevista en la catalana RAC-1, la diputada del partido del expresident Carles Puigdemont ha señalado que "todos estamos de acuerdo que las cosas no se han hecho bien, nuestro acuerdo político es claro, no venimos con la estabilidad comprometida". A su juicio, "se han equivocado y no lo han hecho bien".

No obstante, Nogueras no cierra la puerta a un eventual acuerdo, incluso in extremis. "Hay la posibilidad de que las cosas se hagan bien, pero ahora mismo estamos en el no, pero hay tiempo de rectificar", ha deslizado, para advertir: "Si presentan un decreto social sin trampas votaremos a favor".

"Nosotros vamos acuerdo a acuerdo"

En esta línea, Nogueras ha explicado que "Ahora estamos hablando de tres reales decretos, hemos presentado medidas asumibles y modestas". También que hay diálogo: "Nos hemos intercambiado muchos papeles, para nosotros por ejemplo es importante el IVA del aceite a cero".

Así, la portavoz parlamentaria de Junts ha lamentado que no se encauzase bien la negociación desde el inicio. "Si las cosas se hubieran hecho bien desde el principio nos hubiéramos puesto de acuerdo. Cuando hablo de trampas también me refiero a que en dos meses se subirá la luz a las familias", ha lamentado.

Nogueras también se ha pronunciado sobre la que será la otra votación clave que pondrá el termómetro político al Gobierno de coalición, los presupuestos. ""Nosotros vamos acuerdo a acuerdo. Si el gobierno español se sienta a negociar los Presupuestos, estoy convencida de que podemos llegar a un acuerdo", ha afirmado sobre las futuras cuentas.