Feijóo votará en contra de los decretos del Gobierno: "No seré el salvavidas de Sánchez"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no irá "al rescate" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para evitar que decaigan sus reales decretos, pero ha anunciado que su partido salvará algunas medidas, aquellas que comparta, en el caso de que el Ejecutivo no logre convalidarlas.

El PP no impedirá que los reales decretos decaigan este miércoles si el Gobierno no logra finalmente el apoyo de sus socios, y en concreto de JxCat, pero si finalmente no se convalidan presentará iniciativas propias para mantener aquellas medidas con las esté de acuerdo.

Feijóo lo ha anunciado ante los barones de su partido, reunidos este martes en el Comité Ejecutivo Nacional, subrayando que su formación no será el "salvavidas de Sánchez" y avisando de que cuando se requiera el apoyo del PP este será "fruto de un acuerdo previo y de una negociación honesta", como en la reforma constitucional para reformar el artículo 49 de la Constitución.

El PP no anticipa qué medidas está dispuesto a salvar. Fuentes del partido señalan además que el Gobierno sigue sin aceptar las rebajas fiscales que ha pedido Feijóo como condición para que los populares se abstengan en la votación de los reales decretos.

"Se lo advertimos, que cuando sus socios independentistas lo abandonen, no nos busque. Ni voy ser el salvavidas de un presidente intervenido por propia voluntad ni aceptaré que se exija el apoyo al primer partido de España a base de insultos, de chantajes y de desprecios", ha afirmado Feijóo, provocando el aplausos de los suyos.

En su discurso en abierto, ha reprochado que el Gobierno pretenda que el PP, el primer partido de España, sea el único que no pone condiciones y ha pedido "respeto", advirtiendo asimismo que no les pueden pedir pactos de Estado para seguir "desmantelando" el Estado.

Y en este contexto ha argumentado que el PP defenderá a España "incluso del propio Gobierno", denunciando su "mercadeo" y "desmanes" pero también ofreciendo alternativas, en lo que enmarca el compromiso de salvar aquello que mejore la vida de la ciudadanía.

"No acudiré al rescate de Sánchez pero si defendé la mayoría de los españoles en la defensa de sus intereses, eso siempre", ha recalcado.

En todo caso, Feijóo ve dispuesto al Gobierno a hacer lo que sea "necesario" para seguir en Moncloa y sacar "al límite" la votación, entregando incluso "medio Gobierno de Barcelona", pero anticipa que aún si lo logra quedará constatada la "debilidad y división" del Ejecutivo, que será una constante en la legislatura.

"Sánchez no tiene apoyos para gobernar, tiene ministros, pero no tiene un Gobierno. Se ha creado una nueva figura, un presidente sin cartera. Es Junts el que decide qué se aprueba en el Consejo de Ministros y será Junts el que tenga la prerrogativa de decidir cuánto dura esta legislatura atípica", ha denunciado.

Antes de escucharle, varios barones del PP han respaldado sus exigencias de rebajas fiscales y han advertido de que la legislatura es "fallida" por que el Gobierno no tiene apoyo a sus reales decretos.

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, se ha mostrado abierto a acordar, mientras el presidente de Murcia, Fernando López Miras ha reprochado los "chantajes" del Ejecutivo, y Jorge Azcón, presidente aragonés, ha subrayado que ve "difícil" alcanzar un pacto con el Gobierno.

Otros dirigentes, como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, han abogado en los últimos días por no dar "ni agua" al Ejecutivo.