La Fed vuelve a frenar y mantiene los tipos de interés en el 5,5%

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha anunciado este miércoles una nueva pausa en las subidas de tipos de interés, el segundo respiro consecutivo tras las once alzas que ha realizado desde marzo del año pasado. No obstante, la Fed no ha descartado volver a subirlos si la coyuntura económica lo exige.

“El Comité seguirá evaluando información (económica) adicional” para “determinar el alcance de un endurecimiento adicional de la política”, ha destacado el banco central estadounidense, que ha decidido mantener los tipos en la horquilla actual del 5,25% y el 5,5%, su máximo nivel desde 2001.

Por el momento, el alcance de los efectos de las subidas de tipos “sigue siendo incierto”, ha señalado la Fed, que ha insistido en que el comité “estaría preparado para ajustar la postura de la política monetaria según corresponda si surgen riesgos que puedan impedir el logro de los objetivos” de devolver la inflación al 2%.

En consecuencia, es posible que la Reserva Federal acometa una nueva subida de tipos en la última reunión del año, la que tendrá lugar el 12 y 13 de diciembre.

Como tras cada reunión, la Fed ha indicado en su comunicado que el Comité Federal de Mercado abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) seguirá evaluando los datos económicos que se conozcan durante las próximas semanas y los efectos que está teniendo la política monetaria sobre ellos.

Los últimos datos económicos en EEUU

La decisión de la Fed llega después de que la semana pasada se conociera que la mayor economía del mundo creció más de lo esperado durante el tercer trimestre, cuando registró una expansión del 1,2% respecto del segundo trimestre, cuando el PIB había crecido un 0,5%.

Por su parte, la tasa de inflación interanual se situó en septiembre en el 3,7%, repitiendo la subida de agosto, mientras que la tasa subyacente, que excluye el impacto de la volatilidad de los precios de los alimentos y de la energía, alcanzó el 4,1%, dos décimas menos que en agosto.

Asimismo, el índice de precios de gasto de consumo personal (la estadística preferida por la Fed para monitorizar la inflación) se situó en el 3,4% interanual en septiembre, invariable desde agosto, mientras que el dato subyacente cerró el noveno mes de 2023 con un incremento del 3,7%, una décima menos que el mes anterior.

En ese sentido, la Fed ha señalado que los indicadores recientes sugieren que la actividad económica “se expandió a un ritmo fuerte en el tercer trimestre”, añadiendo que el aumento del empleo se ha moderado desde principios de año, pero sigue siendo fuerte, y la tasa de desempleo se ha mantenido baja. No obstante, la Reserva Federal ha subrayado que la inflación “sigue siendo elevada”.