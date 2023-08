Hacienda da la gran noticia sobre la ayuda de 200 euros

Europa Press via Getty Images

El Ministerio de Hacienda ha contado varias novedades sobre la ayuda de 200 euros que el Gobierno de España puso en marcha a principios de 2023 como herramienta para luchar contra la inflación provocada como consecuencia de la guerra en Ucrania.

Tal y como indicó la propia Agencia Tributaria, los interesados deberían presentar su solicitud hasta el 30 de marzo del presente año, como máximo.

Pero ha habido importantes problemas con las notificaciones, ya que todos estos solicitantes deberían haber conocido la resolución el pasado 30 de julio. Era el último día para que ingresaran el importe.

“Transcurrido el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de la solicitud sin haberse efectuado el pago ni haberse notificado una propuesta de resolución denegatoria, la solicitud podrá entenderse desestimada”, recoge el artículo 74 del Real Decreto-ley 20/2022.

Pero, la principal novedad, es que la Agencia Tributaria ha aclarado que, con 1,8 millones de solicitudes fuera de plazo, no serán denegadas y que, coincidiendo con la campaña de la declaración de la Renta, las demoras han afectado de forma clara el plazo, lo que ha llevado el período de resolución hasta el próximo 30 de septiembre.

Aquellas personas que vean en su solicitud la palabra "alta", todavía podrían recibir el visto bueno de la Agencia Tributaria. Un destino distinto a los que no han conseguido su propósito, ya que hasta que no reciban la carta denegatoria no podrán presentar alegaciones hasta 10 días después de recibirla.