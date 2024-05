La nueva ruta de alta velocidad tiene un tren fantasma sin ningún pasajero

Asturias estrenó en noviembre de 2023, después de 19 años de obras y una inversión de 4.000 millones de euros, su conexión de alta velocidad con Madrid. Seis meses después de ese primer viaje, que a 300km/h reduce su duración una hora y quince minutos, el tren Alvia que cubre el trayecto diario desde la estación de Chamartín, en Madrid, con destino a Gijón, ya tiene en su haber una curiosa anécdota: su primer tren fantasma.

Este hecho no pasó desapercibido para los que presenciaron la llegada de un tren que tiene una capacidad para 300 personas a Gijón y que, el viernes 3 de mayo, cruzó tierras castellanoleonesas y la nueva variante de Pajares como un espectro: sin pasajeros. A bordo, únicamente viajaban el personal de la tripulación, el interventor y el maquinista.

Curiosamente, poco después, en el viaje de regreso desde Gijón a Madrid, el tren operó con total normalidad y, como apunta El Comercio, con un considerable número de pasajeros, a los que habría que añadir los viajeros que se subirían al entre en las diferentes paradas del trayecto hasta su destino final.

Sin embargo, Renfe minimizó la importancia de que el tren viajase vacío de Madrid hasta Asturias, asegurando que esta situación se debe a una "medida puntual" que toman por "necesidades operativas de la compañía", señalan fuentes del operador ferroviario al citado medio que, por otra parte, aclara que nunca se llegó a comercializar ese horario, por lo que es normal que no hubieses pasajeros en ese trayecto en particular.

A pesar de la cuestionada decisión de Renfe de no poner a la venta billetes para este tren, la compañía no dio más explicaciones sobre la motivación de esta medida, insistiendo en que se trató de una "modificación puntual del servicio por necesidades operativas". Pese a esto, algunos de sus trabajadores no ocultaron su sorpresa por lo sucedido que, por otra parte, no es algo habitual en sus operaciones.