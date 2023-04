La lista de los alimentos que están fuera de control

Nuevo indicador del Índice de Precios de Consumo (IPC) y nuevo fiel reflejo del refrán que reza una de cal y otra de arena. El dato adelantado de marzo vuelve a contar con una importante caída en la inflación, de más de dos puntos y medio (2,7 concretamente), que deja la tasa en un 3,3%. Es el menor nivel desde agosto de 2021, empujado por la bajada en electricidad y carburantes.

No obstante, y a pesar de lo positivo del dato, la situación continúa siendo muy complicada en lo tocante a la inflación subyacente -extrayendo del cálculo los alimentos no elaborados y los productos energéticos- sólo ha caído una décima situándose aún en un elevado 7,5%, cuestión que no se veía desde hace 40 años. Un escenario similar a lo que ocurre con los precios de los alimentos, que siguen disparados hasta alcanzar un 16,5% en tasa interanual.

El elevado precio de algunos productos alimentarios también es algo que no se veía desde 1994 cuando se batió el récord de mayor coste. En esta línea, esta es la lista de alimentos cuyo coste continúa fuera de control.

Los alimentos que más han incrementado su precio

En este sentido, y según los datos del INE, hay una incidencia muy importante en algunos productos básicos como es el propio pan o la leche, aunque la escalada de precios también afecta a otro tipo de artículos de mayor nivel de poder adquisitivo como el marisco.

El propio Javier Ruiz, periodista y experto económico de la Cadena SER, ha puesto el foco en esta situación resumiéndola de esta forma: "El pescado, marisco, huevos, aceites, grasas... Todo, todo absolutamente disparado". Para hacerse una idea de la magnitud, estos son los alimentos más caros y cuánto se ha disparado en porcentaje su precio en términos interanuales.

1- Azúcar: 50,4%

2- Leche: 30,4%

3- Aceites y grasas: 28,1%

4- Legumbres y hortalizas frescas: 27,8%

5- Huevos: 24,5%

6- Cereales y derivados: 22,8%

7- Productos lácteos: 20,6%

8- Patatas: 19,7%

9- Carne de porcino: 19,6%

10- Preparados alimenticios: 17,6%

11- Agua mineral, refrescos y zumos: 16,3%

12- Preparados de legumbres y hortalizas: 15%

13- Pan: 13,4%

14- Carnes: 13,3%

15- Carne de vacuno: 13,1%

16- Carne de ave: 12,2%