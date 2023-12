Los pasos para declararse en quiebra y evitar pagar las deudas

Cómo declararse en quiebra sin ser empresario y no perder la vivienda.

El incremento de los navarros que, al amparo de las modificaciones que se han realizado en la Ley Concursal, han decidido declararse en quiebra en un juzgado para evitar el pago de deudas, según los datos recogidos en el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, publicado por el Servicio de de Estadística Consejo General del Poder Judicial que recoge el diario Noticias de Navarra, ha despertado un interés renovado en comprender el proceso que permite a las personas que no son empresarios conservar ciertos activos, como su vivienda, mientras liquidan su patrimonio para cancelar la deuda.

María Gracia Iribarren Ribas, abogada especialista en procedimientos de insolvencia, explica al citado diario que las modificaciones en la Ley Concursal introducidas el año pasado, han facilitado que más personas opten por esta vía legal para afrontar sus problemas financieros. Entre las novedades está la agilización de los procedimientos para los casos en los que el concursado declara no tener patrimonio. Estos procesos pueden resolverse en un plazo de entre un mes y mes y medio.

Según María Gracia Iribarren, existen tres tipos de procedimientos:

Concurso "sin masa": El concursado carece de patrimonio. No se designa un administrador ya que no hay bienes que liquidar. Se resuelven de manera exprés, y aproximadamente un 74% de estos procedimientos se han realizado rápidamente hasta septiembre. Concurso de liquidación: Consiste en afrontar un proceso de liquidación de bienes para saldar la deuda. Concurso de liquidación con un plan de pagos: Este último permite conservar la vivienda. Aquí, el solicitante debe comunicar al juez su interés por no perder la vivienda y diseñar un plan de pagos para saldar la cantidad adeudada después de la liquidación del resto de bienes.

¿Cuáles son los pasos y condiciones?

Para acceder a estos procesos, se deben cumplir ciertos requisitos, como no tener antecedentes por delitos económicos, no generar una situación similar en los siguientes cinco años y que el concurso no sea declarado culpable, entre otros.

Sin embargo, este proceso no ha tenido el mismo impacto para los autónomos, ya que la ley actual solo permite condonar una cantidad limitada de deudas de Hacienda y Seguridad Social, lo que a veces no soluciona completamente sus problemas financieros.