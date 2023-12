Mercadona encuentra oro en un lugar inesperado

Xavi Lopez/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Mercadona se enfrentaba este 2023 al reto de demostrar que es capaz de seguir encontrando vías de crecimiento pese a su fuerte posición de mercado, la elevada competencia en sus respectivo sectores y un entorno económico complicado debido a la inflación, que ha puesto a prueba la capacidad de gasto de los consumidores.

El resultado, según ha destacado Expansión, es que la compañía no sólo no ha defendido su liderazgo, sino que lo ha ampliado. La gran duda que había este año sobre el líder de los supermercados españoles era si, más allá de Portugal, donde está en fase de desarrollo, sería capaz de mantener su posición de mercado en España, donde ya no crece en tiendas y tiene la presión de líderes europeos como Lidl o Carrefour.

Pero el grupo que preside Juan Roig no solo ha mantenido la cuota de mercado del 25% con la que empezó el año, una de las más grandes de una cadena de supermercados en Europa, sino que la ha ampliado por encima del 27%.

El contexto del mercado, marcado por los precios y el auge de la marca blanca, han jugado a favor de Mercadona, ya que su propuesta es fuerte en este apartado. Sin embargo, el grupo también ha logrado reforzar su posición en un lugar inesperado, en el que ha logrado una mayor rentabilidad: los platos preparados y los envíos a domicilio.