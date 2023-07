Preguntas ilegales en la entrevista laboral: cómo manejarlas y estar preparado

Prepararse para una entrevista de trabajo implica, entre otras cosas, saber cómo manejar adecuadamente las preguntas ilegales que pueda llegar a formular el entrevistador de recursos humanos. Ideología política, orientación sexual, proyectos familiares o incluso tu edad son algunos temas que deberían ponerte en alerta.

Como su nombre indica, está fuera de la ley formular este tipo de interrogantes, pero los candidatos que buscan empleo a menudo tienen que lidiar con esta incómoda y amarga situación. Continúa leyendo este artículo para conocer cuáles son las preguntas ilegales y cuál es la mejor manera de afrontarlas.

Prepararse para la entrevista: antes, durante y después

Antes de una entrevista de trabajo es conveniente preparársela para manejar las preguntas que puedan resultar difíciles o que sean ilegales.

La entrevista laboral es una conversación formal en la que tanto el entrevistador como el entrevistado se evalúan mutuamente. El primero, tiene como objetivo hallar al mejor candidato para cubrir el puesto vacante. El segundo, quiere conseguir el trabajo, pero también descubrir si esa empresa o institución es la indicada para desarrollar su carrera profesional.

Como postulante, tienes que prepararte para la entrevista y mentalizarte para poder responder de manera natural, sincera y profesional las diferentes preguntas. Sortear aquellas ilegales o que rozan lo establecido por la ley, será un desafío adicional.

Antes de la entrevista

La puerta hacia la entrevista la abre un curriculum vitae organizado y atractivo y, en muchos casos, una carta de presentación efectiva. Por eso, antes de la entrevista tienes que revisar toda la información de tu CV y también aquellos aspectos sobre los que has profundizado en tu carta, ya que el entrevistador te hará varias preguntas sobre ello.

Asimismo, es clave que releas la descripción del trabajo y que tengas muy claro cuál es la identidad corporativa de la empresa. De esta manera, sabrás qué es lo que el área de recursos humanos está buscando y podrás predecir algunos de los puntos de la entrevista.

Imaginar cómo reaccionarías ante una posible pregunta ilegal también forma parte de la preparación de la entrevista. Enfócate en mantener la calma y en ser capaz de identificar la gravedad del interrogante. No es lo mismo que quieran indagar sobre tu edad que sobre tu orientación sexual o tu ideología política. La primera, puede ser evadida con una actitud positiva e incluso puede ser una oportunidad para ampliar sobre tu experiencia o motivación, mientras que las otras claramente insinúan algún tipo de discriminación.

Por último, recuerda vestir de manera profesional para la entrevista, de acuerdo al cargo que podrías desempeñar en caso de ser contratado, y adecúa tu peinado y maquillaje para lucir como un trabajador cualificado. No arruines tu entrevista con un aspecto descuidado o demasiado extravagante.

Durante la entrevista

Procura llegar a tiempo a la entrevista y sostener una actitud global que transmita confianza y profesionalismo, pero sin perder la naturalidad. Mantén una postura erguida, haz contacto visual y no cruces los brazos. No es necesario que sonrías todo el tiempo, ya que esto lucirá falso y forzado. No olvides que tu lenguaje corporal también comunica.

El entrevistador formulará diferentes tipos de preguntas —directas, indirectas, hipotéticas, etcétera— para conocerte un poco más y saber si eres el mejor candidato para la oferta laboral o no. Tu experiencia, logros y formación académica serán los ejes centrales de la entrevista, así como tu motivación para postularte al empleo y las competencias y habilidades necesarias para desempeñar el puesto.

Hay preguntas frecuentes que pueden ser incómodas o filosas, pero están dentro de lo legal e incluso es entendible que el reclutador o empleador las formule. Por ejemplo: ¿por qué hay un vacío (hueco) laboral en tu CV?, ¿cuál fue tu fracaso más grande y cuál tu mayor logro?, ¿por qué razón finalizó tu empleo anterior? o ¿qué salario pretendes cobrar por este cargo? Más adelante veremos cuáles son las preguntas que, aunque incluso no te parezcan maliciosas o raras, no son legalmente válidas.

Después de la entrevista

Algunas personas que buscan empleo piensan que cuando la entrevista terminó, ya no hay nada más por hacer. Sin embargo, realizar un seguimiento a través de correo electrónico para conocer el estado de la postulación es una clara muestra de tu interés por el puesto laboral. También puedes enviar un correo tras la entrevista reafirmando tu disposición para formar parte de la empresa u ocupar el cargo vacante.

Cuáles son las preguntas ilegales más frecuentes

Hay preguntas que no se deben hacer en la entrevista laboral porque son ilegales, ni más ni menos. El entrevistador lo sabe y esperamos que tú también lo sepas porque responderlas no solo es darle acceso al reclutador o empleador a tu vida privada, sino que, además, es permitirle que infrinja la ley.

Veamos sobre qué asuntos el representante de recursos humanos no puede indagar durante la entrevista y cómo podrían ser formuladas estas preguntas ilegales. Ten cuidado porque los entrevistadores son ingeniosos y estos interrogantes a veces pueden ser muy sutiles o parecer incluso amistosos o simpáticos.

● Edad: “¿Cuántos años tienes?” “¿En qué año naciste?” o “¿De qué generación eres (generación Z, millennial, centennial)?”.

● Estado civil y maternidad/paternidad: “¿Estás casado/a?”, “¿Tu pareja estaría dispuesta a mudarse contigo si te contratamos?”, “Mirá esta foto de mis hijos en la playa, ¿tú tienes niños?” o “¿Te gustaría tener hijos?”.

● Enfermedad o discapacidad: “¿Fumas?”, “¿Sufres de alguna enfermedad crónica?”, “¿Has estado hospitalizado recientemente?” o “Pareces estar en muy buen estado físico, ¿entrenas a diario?”. Por supuesto, algunos puestos requieren de determinada altura, cierto peso o incluso una condición física excepcional, pero para la mayoría de las profesiones u oficios no es relevante.

● Orientación sexual o género: “¿Cómo se llama tu pareja?”, “¿Eres homosexual?”, “¿Te sientes cómoda trabajando en un equipo formado mayormente por hombres?” o incluso “Aquí somos de mente abierta, ¿puedes decirnos con qué género te identificas?”.

● Ideología política: “¿De qué partido eres?”, “¿A quién votaste en las últimas elecciones”? o un sutil “Anoche escuché a X dirigente político hablando de Y tema, ¿qué opinas?”.

● Religión: “¿Profesas alguna religión?” o “¿Cómo sueles celebrar la Navidad?”.

● Nacionalidad, raza o etnia: “¿Dónde naciste?”, “Me encanta tu acento, ¿de dónde vienes?” o “¿Has vivido toda tu vida en X país?”.

Cómo manejar las preguntas ilegales durante la entrevista

Las preguntas ilegales en la entrevista muchas veces son una manera de provocar al candidato y evaluar su reacción. A veces, al entrevistador le interesa observar tu modo de responder más que obtener una información específica. De todas maneras, esto es inapropiado, ya que existen otras preguntas en las entrevistas que sirven para generar sorpresa en los candidatos y no son ilegales.

A continuación, te mostramos cuáles son las opciones a la hora de enfrentarte a una pregunta inadecuada durante la entrevista de empleo:

Mantén la actitud profesional

Aunque la pregunta sea ilegal y pueda llegar a ofenderte o enojarte, procede siempre con respeto y sin perder la calma. Que sean irrespetuosos contigo no implica que te comportes de la misma manera. Puedes optar por quedarte en silencio, evadir el interrogante o bien exponer que no te estás sintiendo cómodo/a con la pregunta porque dicho asunto nada tiene que ver con tu desempeño profesional.

Niégate y dale a entender al entrevistador que la pregunta está fuera de los límites (y de la ley)

Muchos postulantes creen que durante la entrevista deben responder a cualquier pregunta porque, de lo contrario, no conseguirán el empleo. Lo cierto es que tú, como postulante, tienes derechos y también evalúas la ética de la empresa a través de dicho intercambio. Por ende, cuando detectes una pregunta ilegal, hazlo notar mediante comentarios como los siguientes:

● “No entiendo qué tiene que ver X tema con mi desempeño laboral”.

● “¿Por qué sería relevante mi nacionalidad para este trabajo?”.

● “Creo que mi maternidad no es un asunto pertinente para una entrevista de trabajo”.

● “Prefiero hablar sobre mis competencias y habilidades, y no sobre mis inclinaciones políticas”.

● “Estoy aquí para conversar sobre mi carrera profesional y no sobre mi vida familiar, puede preguntarme lo que sea sobre mis habilidades para el puesto vacante”.

Responder con astucia y firmeza

El tema de la edad y de la maternidad continúan apareciendo en las entrevistas de trabajo. Por eso, puedes aprovechar alguno de estos interrogantes para mostrar tu astucia, inteligencia y seriedad.

Por ejemplo, “¿Cuántos años tienes?” podría ser contestado con una frase como la siguiente: “Como figura en mi currículum, me gradué con honores en el Grado de Finanzas en 2009” o “A pesar de ser joven, cuento con experiencia relevante en el sector y anhelo continuar aprendiendo en esta empresa”. Por otra parte, a “¿tienes hijos?” le corresponde una respuesta evasiva del estilo: “Estoy segura de que estoy cualificada para cumplir con las responsabilidades de este empleo”; con el fin de dejar en claro que está fuera de lugar.

Si el caso es grave, denuncia a la empresa

La orientación sexual, el género y la nacionalidad todavía hoy en día son causa de discriminación laboral. Ante una pregunta ilegal de este tipo, siéntete en todo tu derecho de proceder a denunciar a la empresa o al empleador. Como explica el abogado laboral Tirso garcía, “más allá de las pérdidas económicas que puede ocasionar una denuncia por discriminación, el peor daño que sufren las empresas por casos así es de imagen”.

Conclusión

Afortunadamente, en la actualidad existen preguntas ilegales que no pueden hacerse durante una entrevista de trabajo. Si el entrevistador indaga sobre tu vida personal, salud o aspectos irrelevantes para el empleo, puedes optar por dar una respuesta que desvíe el tema, negarte a responder o incluso realizar una denuncia.

Para saber cómo actuar ante una pregunta prohibida, prepárate y practica para tu entrevista laboral. Así podrás actuar con calma y mantener tu profesionalismo.