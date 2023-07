Los productores franceses de albaricoque se ahogan y claman por el negocio con España

Los productores franceses de albaricoques se enfrentan a una crisis que los tiene al borde del ahogo financiero. En un verano en el que la venta de frutas y verduras atraviesa una situación complicada por la escasez de algunos productos, lo que obliga a buscar género en otros mercados, los agricultores galos se han movilizado para buscar una solución al problema que están viviendo al otro lado de los Pirineos.

El conflicto radica en los productores franceses acumulan un excedente de albaricoque que les está resultando muy complicado darle una salida comercial porque, según el portal Fresh Plaza, el mercado mayorista está importando mucho producto de fuera de Francia, sobre todo de España.

Estos albaricoques importados, denuncian, se venden a unos precios con los que no pueden competir porque no cubren sus costes de producción. "Los productores de albaricoques están asfixiados y ya no saben ni cómo vender sus productos”, apunta Raphaël Martínez, director de la Asociación de Organizaciones de Productores de Melocotón y Albaricoque de Francia (AOP).

Por su parte, las organizaciones FRSEA y Jeunes Agriculteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes, junto con FNPF, acusa a los mayoristas de insolidarios porque “deberían favorecer las producciones regionales y respetar los costes de producción y no minar el valor de su mercancía comprando productos españoles para venderlos más baratos".

Las organizaciones francesas aseguran haberse puesto ya en contacto con la Unión de Mayoristas de Frutas y Verduras (UNGCFL), en España, para convocar una reunión urgente, abordar la problemática y “buscar soluciones" que beneficien tanto a los productores como a los mayoristas.