Si quieres un billete de 500 euros, estos son los únicos lugares en los que te lo darán 

Más de 20 años hacen desde que el euro se instauró en España como moneda oficial en sustitución de la peseta. Las monedas de uno, de dos, junto con los billetes de 5,10,20 y demás euros empezaron a circular, pero el más ansiado y el que más despertaba la curiosidad era, sin duda, el billete de 500 euros.

Antes era complicado ver este billete rosado, y es que ahora es prácticamente imposible. La razón fundamental, tal y como advierte el Banco Central Europeo (BCE), es que está asociado a la comisión de actividades delictivas.

De tal forma, el citado BCE anunció la prohibición de su emisión en mayo de 2016 si bien el fin definitivo no se efectúo hasta el 2019. No obstante, no hay que confundir emisión con uso, y es que, actualmente, su utilización es completamente legal y se mantiene como medio de pago, aunque desde el banco central hayan dejado de emitirlo.

¿Es posible conseguir un billete de 500 euros?

Así, en un momento en el que el dinero en efectivo está cada vez más en desuso en detrimento del pago móvil u otros métodos tecnológicos, encontrar un billete de 500 euros es complicado pero no imposible.

A día de hoy, de acuerdo al Banco de España, es posible que te den un billete de 500 euros en los bancos, en las compañías dedicadas al transporte de fondos y oficinas dedicadas exclusivamente al cambio de monedas.

No obstante, si bien se puede conseguir, tampoco es excesivamente recomendable su utilización. El Banco Central Europeo está muy pendiente de todos los pagos que se realizan en efectivo en general y con este billete en particular.

De hecho, Hacienda ya hace un seguimiento de todos los movimientos realizados con este billete y redujo la cantidad máxima que se podía pagar en efectivo, bajando el límite de 2.500 a 1.000 euros, para evitar así el blanqueo de capitales y recurrir a actividades económicas fuera de la ley.