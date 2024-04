Boticaria García advierte sobre las consecuencias de comer las almendras enteras crudas

Las propiedades de los frutos secos son cada vez más reconocidas por los especialistas. Según un estudio del Journal of the American College of Cardiology, las personas que comen unos 28 gramos de frutos secos cinco veces a la semana tienen un 19% menos de riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y un 21% menos de sufrir problemas arteriales.

Una de las opciones más populares es el consumo de almendras que, tal y como apunta la Fundación Española de Nutrición (FEN), cuenta con un alto contenido en proteínas vegetales, así como grasas saludables monoinsaturadas.

"Su valor calórico es bastante elevado debido a su alto aporte de grasas y a la escasa cantidad de agua que presentan. El contenido en fibra de la almendra destaca sobre el resto de los frutos secos", destacan desde la FEN.

Sin embargo, no todas las calorías del alimento cuentan igual y dependen mucho de cómo se consuman. La nutricionista y farmacéutica Boticaria García ha explicado en un vídeo en su cuenta de Instagram que cómo se consuman los frutos secos condicionan especialmente la asimilación de las calorías. "A pesar de lo que nos diga la etiqueta, el cuerpo puede extraer más o menos calorías de los alimentos en función de cómo los comamos”, señala.

Por ejemplo, recuerda que en el caso de las almendras enteras crudas "son más difíciles de digerir" y nuestro cuerpo solo es capaz de extraer "más o menos dos tercios de sus calorías".

Esto cambia si se trituran, se aprovechan todas las calorías y se ingieren al completo, del mismo modo que sucede con la mantequilla de cacahuete. "Las calorías que se incluyen en el etiquetado nos da una pista, pero la forma en la que nos comemos los alimentos también influye en las calorías que nos aportan", remarca.