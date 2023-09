Rupert Murdoch deja su puesto en las juntas directivas de Fox y News Corporation

El magnate Rupert Murdoch dará un paso al lado en las próximas horas y dejará su cargo en la junta directiva de Fox y News Corporation, según ha avanzado en exclusiva The New York Times y ha confirmado la compañía en un comunicado.

"Tras una carrera que comenzó hace casi 70 años en 1954, Fox Corporation y News Corporation han anunciado hoy que Rupert Murdoch dejará su cargo de presidente de cada junta directiva a partir de la próxima Asamblea General Anual de Accionistas de cada empresa a mediados de noviembre", reza el texto.

La compañía también ha detallado que, cuando se produzca su salida de la junta directiva, será nombrado presidente emérito de cada una de las empresas de la corporación.

Lachlan liderará el imperio de la comunicación de su padre

Una marcha con la que Rupert Murdoch cederá el testigo total a su hijo Lachlan Murdoch. Se convertirá en presidente exclusivo de News Corp y continuará como presidente ejecutivo y director ejecutivo de Fox Corporation.

El hijo del magnate también se ha pronunciado sobre la decisión en el escrito. "En nombre de las juntas directivas de FOX y News Corp, los equipos de liderazgo y todos los accionistas que se han beneficiado de su arduo trabajo, felicito a mi padre por su notable carrera de 70 años", ha asegurado.

“Le agradecemos su visión, su espíritu pionero, su firme determinación y el legado duradero que deja a las empresas que fundó y a las innumerables personas a las que ha impactado. Estamos agradecidos de que se desempeñe como presidente emérito", ha defendido.

Más de 70 años de carrera

Rupert Murdoch heredó los intereses de su padre cuando murió de cáncer en 1952. Ello le llevó a entrar de lleno en el periódico de Adelaida The News. Un año más tarde se convirtió en editor y miembro de la junta directiva de News Limited.

En 1954, comenzó a controlar la totalidad de la compañía y terminó fundando Southern Television Corporation, donde impulsó que su recién licenciado Canal 9 fuera el primero en emitirse en 1959 en Australia del Sur.

En su país lanzó The Australian, el que fue el primer periódico nacional de todo el país. Algo que terminó haciendo en Londres, en 1969, tras comprar The Sun y News of the World.

En 1976, Rupert Murdoch expandió su empresa y decidió cruzar el charco y comprar el periódico New York Post, apostando por la información sensacionalista, aunque en 2007 hizo lo propio con uno de los económicos más importantes, The Wall Street Journal.

En Estados Unidos, terminó fundando Fox News. El canal de noticias que se convirtió en el más visto a principios de los 2000, pero que es, sobre todo, recordado por tener una tendencia conversadora clara, que explotó con las acusaciones y críticas contra Barack Obama.