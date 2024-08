Simone Colombelli: "Los bancos han ido bajando los tipos de interés de las hipotecas y ya se puede conseguir un hipotecón"

El director de hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli, especialista con más de 15 años de experiencia en Proptech, Fintech, Foodtech y en consultoría de gestión, se encuentra en una posición privilegiada para aportar sus conocimientos en el tratamiento de las hipotecas.

Simone ocupa, en la actualidad, un puesto de alta responsabilidad dentro del bróker hipotecario online líder en España, iAhorro Hipotecas. Desde esta aclamada plataforma en línea, dedicada a la comparación y asesoramiento financiero, ha logrado guiar y asesorar a numerosos interesados en el mercado inmobiliario con sus acertados pronósticos y eficaces comentarios.

En no pocas ocasiones, Colombelli ha destacado la volatilidad del Euríbor y sus implicaciones para los titulares de hipotecas variables, señalando que, aunque se han dado periodos recientes en los que este índice económico ha bajado considerablemente, como en el pasado mes de agosto de 2023, son con bastante frecuencia estacionales y no van a indicar necesariamente una tendencia en el largo plazo. Anticipa que el Euríbor se mantendrá estable en lo que queda de año con pequeñas subidas y bajadas mes a mes.

Se reproduce a continuación la entrevista con Colombelli para comunicar cuál es su valoración actual sobre el entorno de las hipotecas.

“En iAhorro ya estamos viendo hipotecas a tipo fijo muy competitivas, por debajo del 3% TIN”, afirma el director de Hipotecas del comparador hipotecario.

El mercado hipotecario está volviendo, poco a poco, a la normalidad. Tras unos años convulsos, con encarecimientos muy drásticos en las hipotecas, la estabilidad vivida durante este primer semestre de 2024 está haciendo que los bancos se animen a ofrecer productos mucho más atractivos para los ciudadanos que buscan comprar una vivienda.

Entre las principales causas de este cambio están la bajada de los tipos de interés aprobada el pasado 6 de junio por parte del Banco Central Europeo (BCE) hasta el 4,25% y la leve, aunque importante, caída del euríbor, que ahora se sitúa en torno al 3,2%. Pero ¿cómo está realmente el mercado? ¿Qué pasará en los próximos meses? ¿Cuál es ahora la mejor hipoteca? Simone Colombelli, director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro resuelve esta y otras dudas y además se atreve a hacer una predicción de qué pasará de cara a 2025.

¿Cómo resumiría lo que ha ocurrido durante esta primera parte del año a nivel económico e hipotecario?

Lo que hemos vivido entre los meses de enero y julio de este 2024, y lo que seguramente sigamos viviendo en lo que queda de año, es una tendencia de ajustes a la baja de los tipos de interés de las ofertas hipotecarias por parte de las entidades financieras y, por tanto, una leve mejora de la situación general del mercado hipotecario.

El euríbor ha bajado un poco respecto a cómo estaba a finales de 2023, como si supiera que también el Banco Central Europeo (BCE) iba a seguir esta tendencia a la baja con los tipos de interés oficiales. Por tanto, podríamos decir que ha sido un buen arranque de año, que ha permitido que los bancos hayan ido mejorando sus ofertas, no de forma muy sustancial, pero sí los han abaratado respecto a cómo estaban hace unos meses.

¿Cómo van a moverse las hipotecas durante los meses de verano? ¿Veremos algún cambio en las ofertas de los bancos?

Lógicamente, la bajada de tipos que aplicó a principios de este mes de junio el BCE es una gran ayuda para que la banca tenga la intención de continuar con los ajustes a la baja de sus ofertas hipotecarias. Es cierto que muchas entidades financieras movieron ficha antes incluso que la presidenta del organismo europeo, Christine Lagarde, hiciera el anuncio de la bajada y por ahora se mantienen casi todo como estaba.

Lo que sí podemos prever es que, si el mercado continúa estable y Lagarde vuelve a anunciar pronto otra bajada de los tipos oficiales, la banca hará nuevos reajustes. Aunque, por ahora, solo veremos algunos cambios de los bancos que todavía no están en mercado y que se irán posicionando poco a poco para ser más competitivos.

Por tanto, en los meses de verano seguiremos en la misma línea actual, con pequeñas mejoras en determinadas entidades, pero no vamos a ver ningún cambio brusco.

¿Cómo cree que avanzará el euríbor de aquí a final de año? ¿Seguirá sin grandes movimientos o veremos ya bajadas algo más pronunciadas en este indicador?

Lo que esperamos es que el euríbor siga bastante estable, con pequeñas subidas y bajadas como hemos visto durante el primer semestre del año, y sin provocar un vuelco en la economía, como sí lo hizo cuando subió hace dos años. De hecho, si miramos la serie histórica de este indicador, aunque vemos grandes picos en los momentos de crisis, también vemos que suele ser bastante estable. El euríbor suele tener una variabilidad anual y una volatilidad muy reducida, de unas pocas décimas.

Es cierto que ahora todo el mundo está esperando que se produzca una gran bajada en los valores que registra el euríbor cada mes, pero esa esperanza o necesidad se ha generado por la subida tremenda que ha experimentado este indicador. Recordemos que, de estar en negativo a principios de 2022 pasó a situarse en torno al 4% a finales de 2023. Pero lo que debemos tener claro es que esa subida se produjo por la implementación por parte del Banco Central Europeo de unas acciones concretas que tenían, precisamente, la intención de subir los valores medios del euríbor y encarecer los tipos de interés.

Ahora la intención es ir despacio. En el contexto actual, de intentar mantener la economía estable, no tiene mucho sentido forzar una caída libre en el euríbor, ya que tendría un gran impacto en el mercado económico y es justo lo que los economistas no quieren; no quieren generar otra vez un flujo de dinero demasiado barato y que eso luego implique una subida en la inflación. Por eso ahora va todo poco a poco.

El BCE acaba de bajar 0,25 puntos porcentuales los tipos de interés oficiales, hasta el 4,25%. ¿Se prevén nuevas bajadas en las próximas reuniones? ¿Cómo cree que podrían terminar el año?

Hay muchos rumores sobre lo que puede hacer el Banco Central Europeo respecto a los tipos de interés en los próximos meses. Seguramente deje pasar el verano tal y como están las cosas ahora, que además no suele ser un periodo de mucho ajetreo en el mercado, y podría haber otro recorte similar, de otros 0,25 puntos porcentuales, en septiembre.

En caso de que esto se cumpla, los tipos de interés se pondrían entonces en el 4%. Y en diciembre se producirá la última reunión que el BCE mantenga este año. Por tanto, en caso de que todo vaya fenomenal y quiera aplicar entonces también otra bajada, terminaremos el año 2024 con los tipos de interés oficiales en el 3,75%. Pero esa es la previsión más optimista. No esperamos que el organismo europeo haga bajadas más grandes, de 0,5 o 0,75 puntos y, por tanto, los impactos todavía serán bastante limitados.

¿Qué beneficios traería para los ciudadanos ya hipotecados y para los que están buscando una hipoteca que el BCE siguiera bajando los tipos de interés?

Lógicamente el tiempo juega a favor de los ciudadanos. Es una grandísima ventaja que la tendencia que llevan tanto el euríbor como los tipos de interés sea a la baja y, en teoría, si todo sigue igual esta tendencia no va a cambiar de repente.

• Para los hipotecados a tipo variable, que el BCE siga bajando los tipos de interés, sería una buena noticia porque esta bajada seguramente también se repercutiría en los valores medios del euríbor y, aunque sea a un ritmo más lento, esto les permitiría pagar una cuota más baja cuando les toque hacer su revisión.

• Eso sí, la ventaja es aún mayor y las noticias serían mejores para las personas que no han contratado todavía su hipoteca y están en proceso de búsqueda: cada día es más fácil encontrar buenas hipotecas, mejorar tipos, y en los próximos meses (aunque no de forma descomunal) sí que nos esperamos pequeñas mejoras.

¿Qué tipo de hipoteca aconsejaría contratar ahora mismo? ¿Por qué?

Contratar una hipoteca u otra depende del perfil del futuro hipotecado y, sobre todo, de los tipos de interés que le ofrezcan las entidades financieras. Tal y como está la situación actual, sin duda, yo aconsejaría una hipoteca mixta o una hipoteca fija. No obstante, más que elegir una hipoteca u otra, hay que dejar que sean las ofertas que hagan las entidades financieras en cada caso las que influyan en esa decisión. Es decir, si te llega una hipoteca a tipo fijo buena, con un tipo de interés que no está muy por encima respecto al que te ofrecen en hipoteca a la mixta, evidentemente, yo lo consideraría.

Ahora mismo, en iAhorro, ya vemos hipotecas a tipo fijo muy competitivas, por debajo del 3% TIN. Eso sí, todavía no se concede este tipo de hipoteca a todo el mundo, solo a ciertos perfiles. Y en hipoteca mixta la verdad es que ahora hay unas ofertas buenísimas en el mercado, por debajo del 2% TIN durante los 5 o 10 primeros años de la hipoteca.

En ambos casos las condiciones ya son bastante buenas y, comparando y negociando con las entidades financieras, seguramente podemos encontrar un hipotecón.

¿Seguirá la hipoteca mixta siendo la más atractiva en 2025? ¿Será mejor año para hipotecarse que 2024?

Casi con total probabilidad el año 2025 va a ser mejor para hipotecarse que el 2024. Lo que tenemos que ver ahora es si vuelve a reinar en España la hipoteca fija.

Venimos de un año de consolidación de la hipoteca mixta, que ha sido la más demandada y la más firmada en los últimos meses, pero la bajada de los tipos de interés (que esperamos que siga el año que viene) va a jugar a favor de la hipoteca fija. Esta hipoteca es la reina, la más contratada, en muchos países europeos, pero ahora mismo no lo es en España, aunque sí es posible que vuelva a serlo en un futuro muy cercano.