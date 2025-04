Carlos Cuerpo y Juan Bravo se reúnen para darle una segunda oportunidad al plan español contra aranceles de EEUU

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se reunirá este lunes con el vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, para intentar negociar el apoyo del principal partido de la oposición al real decreto ley de respuesta a los aranceles impuestos por Estados Unidos a España, que el Gobierno aprobó el pasado 8 de abril y deberá someterlo a la convalidación del Congreso de los Diputados dentro de diez días.

En las últimas horas, el PP ha amagado con no asistir a la reunión si antes Cuerpo no le comunica que acepta alguna de sus peticiones.La reunión está prevista para las 19.30 horas, según han confirmado a EFE fuentes del ministerio, que no han querido avanzar si a lo largo del día Cuerpo hará llegar una respuesta a las demandas del PP.

Entre otras medidas, el plan que el PP remitió al Ejecutivo hace tres semanas incluye la creación de un fondo nacional con lo que se recauda de los aranceles para ayudar a las empresas, un plan de competitividad industrial con rebajas de cotizaciones sociales e incentivos a las compañías afectadas y eliminar o dejar a cero el impuesto sobre la producción de energía eléctrica.

Prórroga de las centrales nucleares



Tanto el negociador del PP, Juan Bravo, como la secretaria general, Cuca Gamarra, han recalcado en los últimos días que no van a extender un "cheque en blanco" al Gobierno para la convalidación de su real decreto ley.

Vinculan además la negociación con que el Gobierno respete la voluntad del Congreso, que mayoritariamente está a favor del mantenimiento de la vida útil de las centrales nucleares en España.

Para el PP, que tiene registrada una proposición de ley que permitiría prolongar la vida útil de las nucleares al menos diez años, es irrenunciable el mantenimiento de la producción nuclear en España y más a la vista del nuevo escenario internacional y la necesidad de autonomía estratégica.

En esa línea, Gamarra ha censurado este domingo, en una rueda de prensa en Logroño, que el Consejo de Ministros autorizara el pasado martes a la sociedad pública Enresa a contratar el servicio para el desmantelamiento de la central extremeña de Almaraz, "justo en la dirección contraria de lo que plantea el PP".

Gamarra ha afirmado que la guerra comercial de los aranceles no se puede solucionar "única y exclusivamente con un real decreto que se queda corto" y ha incidido en que el plan del PP no plantea "parches", sino "medidas estructurales", tanto en materia fiscal, como en el ámbito energético, empezando por la prórroga de la vida de las centrales nucleares.

De momento, el Gobierno cuenta con el apoyo de Junts para convalidar su real decreto ley, tras el acuerdo que alcanzó con este grupo para que las ayudas a las empresas destinadas a paliar los efectos de los aranceles estén condicionadas al peso de las exportaciones de productos españoles a Estados Unidos.

Este acuerdo, que enfrió la disposición inicial del PP a negociar con Cuerpo, supondría -según cálculos de Junts- que las empresas catalanas obtendrán unos 3.000 millones de euros de los 14.100 millones previstos por el Ejecutivo.