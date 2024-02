Este es el sueldo de un profesor de universidad pública y privada en España

Sin duda las vacaciones del profesorado suele ser una de las grandes envidias de todos aquellos que no se dediquen a esta profesión. Pero es cierto que hay un lado que no se ve: preparación de clases, del nuevo curso escolar, exámenes de recuperación, correcciones... Cada etapa tiene unas responsabilidades y la universitaria no va a ser una excepción.

Y más allá de las vacaciones, más de uno se pregunta cuánto recibirán por sus enseñanzas los docentes universitarios. Pues bien, es bastante complejo dar una cifra congreta. De hecho, tal y como recoge UNIR, en diferentes portales de empleo, como Jobted, Gowork o Glassdoor, aparecen reflejadas cantidades estimadas diferentes: "desde los 32.500 euros al año a los 43.400 euros". Es más, en esta web explican que estos portales cifran una horquilla que podría "comenzar en los 14.600 euros brutos anuales" y acabar llegando "a los 70.000 euros".

La diferencia es tan grande porque influyen muchos factores como la Comunidad Autónoma en las que se imparte la enseñanza, la categoría, el tipo de contrato...

Las CCAA, clave

Esto es así porque educación es una competencia transferida a las comunidades autónomas, por lo que ellas determinan tanto los sueldos como cualquier tipo de complemento.

Y luego está el gran condicionante: en qué tipo de universidad está el profesor. Los que pertenezcan a la universidad pública cuentan con la categoría de funcionarios ya que han accedido a su plaza a través de una convocatoria pública y, por lo tanto, en su nómina aparecen reflejados complementos como el destino o el tiempo trabajados, elevando la cifra final por encima de lo que cobra un profesor en la universidad privada, que ocupa un puesto para el que fue seleccionado.

Eso sí, existen más matices en la universidad pública: hay profesores con contrato fijo pero que no tienen en posesión una plaza. Aunque en este caso el sueldo está por encima del salario medio, sí es más bajo que el de un profesor que tiene plaza y suele estar en torno a 2.500 euros brutos al mes.

De ser una privada, el salario pasa a estar fijado en un convenio laboral, independientemente de que el propio docente pueda negociar sus condiciones con el centro que lo contrata.