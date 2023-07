El actor Dani Pérez Prada resume el 23-J en cinco palabras y le basta para lograr uno de los tuits del día

El conocido actor Dani Pérez Prada, que ha participado en series de televisión tan exitosas como El Ministerio del Tiempo o El Pueblo, ha publicado un contundente tuit para dar su opinión del resultado electoral de este 23-J.

El PP, a pesar de subir 47 escaños desde 2019 y ganar las elecciones con 136, tiene complicado gobernar, ya que los resultados fueron mucho más bajos de lo esperado. Además, Vox se quedó en 33 quedándose lejos de esa mayoría absoluta.

Por su parte, el PSOE resistió y volvió a quedar patente una vez más la resiliencia de su líder, Pedro Sánchez. No solo no se hundió, si no que acabó logrando dos escaños más que hace cuatro años y se queda con la posibilidad de poder gobernar con Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Junts, aunque siempre con la sombra del bloqueo y la repetición electoral en el fondo.

Pérez Prada ha resumido los resultados con una sencilla frase que ha hecho que se lleve más de 12.000 me gusta y se convierta en uno de los tuits más aclamados de las últimas horas.

"Siempre mejor Frankenstein que Hitler", ha escrito, en referencia al apodo que le ponen los detractores de Pedro Sánchez a su Gobierno.