Anabel Alonso habla así de lo que ocurrió el 23-J para que PP y Vox no lograran mayoría absoluta

La actriz Anabel Alonso estuvo este martes en La Ventana de la Cadena Ser y repasó tanto su trayectoria profesional, así como sus continuas discusiones políticas en redes sociales, ya que acostumbra a dar sus opiniones y no callarse.

Alonso reivindicó la importancia que tiene el posicionarse hoy en día, más que en otros tiempos: "Es importante posicionarte en este momento. En épocas pasadas todo era más tranquilo y me parecía más democrático, una alternancia, pero no es momento de tibiezas el actual, es de posicionarse y dejar las cosas claras. No se puede hacer oídos sordos ni ponerte de perfil".

La intérprete agradeció a la gente que el pasado domingo votó pensando en los demás y no solo en uno mismo. "Este domingo mucha gente fue precisamente a las urnas a votar para que no se quitaran entre otras cosas derechos al colectivo LGTBI", afirmó.

"Es momento de no pensar solo en uno mismo, también en los demás y ser solidario. Si luego las aguas vuelven a su cauce con una derecha tranquila, una izquierda, un socialismo, una democracia cristiana muy bien, pero esto no", añadió.

Alonso, sin embargo, no quiso meter a todos los políticos de la derecha "en el mismo saco" y cargó contra "una parte que se ha tirado al monte". "Ha estado muy faltona descalificando y deslegitimando y yo creo que esto no se debe hacer. Puedes discrepar y disputar un puesto, pero no puedes enfrentarte. Hay que tener talla humana y política", sentenció.

Además, también tuvo tiempo para responder a los comentarios ofensivos que recibe en redes sociales. Tal y como reconoció, no les da mucha importancia a los mensajes que recibe desde cuentas anónimas sin nombres ni apellidos.

"Me insultan esos seres y como los considero personas cobardes que no dan la cara no me tomo en serio lo que dicen. Les contesto pero no me lo tomo de forma personal. Lanzan la bilis desde un sitio que no me merece ningún respeto", remató.