13 motivos para no temer a los carbohidratos

No obstante, los científicos llevan mucho tiempo debatiendo si eliminar los carbohidratos de la dieta provoca automáticamente una pérdida de peso. Un estudio publicado en 2018 en la revista Journal of the American Medical Association descubrió que reducir los carbohidratos no provoca de forma inherente ningún adelgazamiento. De hecho, aunque todos los participantes seguían dietas con restricción de calorías, el peso que perdían variaba mucho independientemente de si los participantes seguían una dieta baja en grasas o una dieta baja en carbohidratos. Además, algunos participantes incluso engordaron (un motivo más para evitar las dietas).