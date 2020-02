14 errores que cometen los turistas al visitar París

“A no ser que vayas a una cadena de comida rápida como McDonald’s, lo esperable es que la gente pase al menos 60 o 75 minutos comiendo o cenando. No vayas a comer a las 14:15 y esperes terminar a tiempo para ir a ver el Louvre a las tres. El servicio en los restaurantes de Francia es más lento y hay menos trabajadores para atender a la clientela, así que ten paciencia y no refunfuñes si tardan un poco en traerte la comida”. ― Nahem.