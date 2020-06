En marzo corrió por las redes la noticia de que si podías aguantar la respiración durante más de 10 segundos sin toser y sin sentir molestias, no tenías el virus. El experimento se hizo viral, pero no tiene sentido. No se puede saber si estás contagiado o no con un test respiratorio. La mejor forma de saberlo con certeza es un buen análisis de laboratorio.