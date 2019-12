2020: ¿volveremos a creer en la política?

Apelar a la Transición para alguien que como yo nació en el 81, sería quizás irse demasiado lejos. No hace falta ir tan atrás para recordar épocas donde la palabra bastaba para otorgar a alguien credibilidad, o el respeto al adversario político te hacía cómo mínimo realizar un critica sosegada y comedida de los partidos con los que compartimos al menos los preceptos constitucionales básicos. Otros partidos, como EH Bildu, la CUP e incluso ERC no entran dentro de este ámbito de razón y entendimiento. Por tanto, no entiendo los maquillajes y compadreos que vemos actualmente.

Si bien el modelo de los partidos nuevos suele ir muy ligado al exceso de personalismo de sus líderes, partidos históricos como el PSOE carecen actualmente de procedimientos internos que permitan impedir que Sánchez nos lleve a todos a un pacto de consecuencias nefastas e incalculables para el futuro de nuestro país. ¿Qué fue del Comité Federal del PSOE? Ahora parece estar todo en manos de los afiliados y ya sabemos, gracias a Podemos, lo fácilmente manipulables que son las consultas a las bases.

Para los que nos dedicamos a la política, pero también a otra actividad profesional, como es mi caso, tenemos la suerte de no tener que estar únicamente en un terreno de juego donde cada vez hay más barro y menos juego limpio. Me gustaría que la situación cambiase, que aumentase el respeto entre las fuerzas políticas, que el interés general estuviese muy por encima de los intereses personales o partidistas, y que pensásemos más a largo plazo y menos en los titulares del mañana. Tenemos que dignificar la política. Sé que lo que pido es mucho, viendo cómo está el panorama. Ni siquiera los Reyes Magos serían capaces de atender dicha solicitud, pero no pierdo la esperanza. Así que me comeré las uvas de esta Nochevieja como paso al 2020 deseando volver a creer en la política y esperando que esta pesadilla acabe muy pronto. Este país vale mucho y no vamos a tirar la toalla nunca.

