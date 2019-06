22 cosas que no sabes de Amancio Ortega

A post shared by @beadiazo on Sep 1, 2016 at 4:40pm PDT

¿De dónde vienen los argumentos de Podemos? De un documento que Los Verdes/Alianza Libre Europea presentaron en el Parlamento Europeo en 2016 y donde tachaba a Inditex de haber eludido al menos 585 millones de euros en impuestos en toda la UE entre 2011 y 2014. El grupo respondió a estas acusaciones con un comunicado en el que afirmaba cumplir “escrupulosamente con la normativa fiscal de los 93 mercados en los que está presente”. El grupo publica anualmente sus cuentas actualizadas.

21. Casero de Amazon y Primark

Pontegadea Inversiones, la sociedad inversora del fundador de Inditex, posee, entre otros inmuebles la madrileña Torre Cepsa, diseñada por el arquitecto Norman Foster; el edificio Gran Vía 32, donde se ubica una de las mayores tiendas Primark en Europa, el londinense edificio Adelphi o parte de los terrenos de la sede central de Amazon, en Seattle, EEUU.

22. Su clave del éxito

En libro Por qué unas tiendas venden y otras no se puede leer una frase muy significativa del fundador de Inditex: “Los resultados no son tan importantes, nunca los miro. Si acaso, al cabo de tres o cuatro meses, Pablo (Isla, el consejero delegado), me los enseña. Lo que hacemos es innovar y no mirar los resultados. Si he ganado tanto dinero ha sido porque mi objetivo no ha sido nunca ganar dinero”.