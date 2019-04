Kurt Cobain para 'millennials': cómo se forjó la leyenda

De su primer álbum, Bleach (1989), se vendieron unas 40.000 unidades en Estados Unidos. El tsunami vino después, con la publicación de Nevermind (1991). Con más de 12 millones de copias vendidas, conquistó la cúspide en las listas de Billboard, superando al famoso Dangerous de Michael Jackson y al Use Your Illusion de Guns N’ Roses. Sus aullidos de dolor y su estilo vaquero eran tendencia.

En este ambiente de desenfreno, Kurt se prendió fuego con su tercer y último álbum, In utero (1993). Paradójicamente, este trabajo, publicado solo un año antes de su muerte, iba a llamarse I hate myself and I want to die (Me odio y quiero morir). En una entrevista, Kurt confesó la verdad sobre ese título: no era “nada más que una broma”.