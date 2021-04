4-M: votar en defensa propia

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Dos jóvenes durante el Orgullo de 2020 en Madrid.

El colectivo LGTBI+ es tan diverso como las personas que lo integran. Personas con historias, trayectorias y sueños distintos, pero unidos por un hilo invisible de vivencias que nos han marcado en algún momento de nuestra vida. Las cicatrices visibles o invisibles que nos ha dejado el contacto con el odio. El rechazo a uno mismo alentado por un discurso dominante, el insulto de un compañero de clase o trabajo, la paliza al volver a casa de la mano de tu pareja.

El odio que nos marca se expande porque hay quien lo difunde. No crece de la nada, no se sustenta en el vacío. Durante décadas hubo quienes se opusieron a cada conquista de derechos. Quienes afirmaban que éramos ciudadanos de segunda y como tal nos correspondían derechos de segunda. La hemeroteca se empeña en demostrarlo. El problema es que hoy la amenaza no surge de viejos discursos. Se sustenta en partidos nacidos en el siglo XXI que alaban regímenes de hace 80 años. Partidos que dan voz al odio frente a los derechos humanos. La ultraderecha del blanco y negro frente la ciudad arcoíris que idealizaba nuestro querido Pedro Zerolo.