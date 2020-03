El HuffPost desmiente algunos de estos bulos que no debes creerte:

La epidemia de coronavirus que azota al mundo no pasa desapercibida en redes. Los contagios ya superan los 114.000 e el planeta, y frente al al COVID-19 surgen todo tipo de hipótesis -muchas inciertas- sobre su origen y cómo combatirlo.

Como si de la picadura de una medusa se tratara, este falso rumor ha ido circulando por las redes sociales asegurando que es un medio efectivo.

Nada más lejos de la realidad. La Organización Mundial de la Salud no ha dudado en desmentirlo contundentemente: “La orina no mata los virus ni las bacterias”, indica. Y al contrario, recuerda que incluso puede ser perjudicial y contener pequeñas cantidades de material vírico o bacteriano. “Lavarse las manos con orina infantil o limpiar determinadas superficies con ella no le protegerá frente al nuevo coronavirus (2019-nCoV). Lávese las manos a menudo con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Limpie las superficies con desinfectantes domésticos comunes”, añade.

2. El coronavirus pueda transmitirse por la picadura de un mosquito