Cinco datos curiosos que no sabías sobre tu ciclo menstrual

Suena obvio, pero no viene mal recordarlo. La regla no es más que una parte más del ciclo menstrual. A muchas personas les puede parecer el suceso principal del ciclo, unos días de dolor, sangrado, cansancio y malestar. Sin embargo, hay otros factores de enorme importancia, como la duración del ciclo, tus sensaciones a lo largo del ciclo completo, tus cambios emocionales, la ovulación, tus niveles de energía, etc. Todo ello es información que deberías conocer sobre tu cuerpo, porque cualquier cambio o irregularidad puede ser indicador de problemas ginecológicos, estrés, infecciones, salud ósea o perimenopausia.

Por eso es tan importante llevar un control de la menstruación. Y no tiene por qué ser en una aplicación. Puede ser simplemente en un calendario o con papel y lápiz. Saber cómo te sientes y lo que ocurre en tu cuerpo a lo largo del ciclo es una información muy valiosa.