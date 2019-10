Cinco señales sutiles de que puedes tener problemas de fertilidad

Por desgracia, muchas mujeres que no son fértiles no muestran signos ni síntomas, afirma Tara Budinetz, endocrinóloga reproductiva y especialista en tratamientos de fertilidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Saint Luke (EE UU). Este es el motivo principal por el que tantas mujeres no se dan cuenta de que no son fértiles hasta que ya es tarde.