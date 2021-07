8 señales de que la primera cita no invita a una segunda

Todo el mundo menciona de vez en cuando a su expareja cuando la conversación lo permite o lo requiere. Eso, por sí solo, no es algo malo, tranquiliza Lovett. Sin embargo, si tu cita no deja de mencionar a su ex, quizás no haya superado aún la ruptura. En este caso, la gravedad del asunto depende de las intenciones que tengáis.

“Si solo buscáis diversión, no pasa nada, pero si buscáis algo serio, probablemente tu cita necesite algo de tiempo para recuperarse. No estás ahí para curar las heridas amorosas de nadie”, advierte Lovett.