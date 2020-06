Wong explica que esto depende de la sensibilidad de tu piel al sol y de la radiación a la que uno se exponga.

Gross propone una prueba sencilla: si la piel se vuelve rosa con el sol, probablemente hay que aumentar el SFP de la crema. “Yo recomiendo un SPF 30. Eso es suficiente para proteger el colágeno y mantener el aspecto juvenil de la piel, además de protegerte contra el cáncer de piel”.

¿Mito? 9: La crema solar puede provocar cáncer

Esta afirmación no se puede considerar exactamente un mito, ya que todavía hacen falta más estudios para confirmarla o desmentirla. Lo que se sabe hasta el momento es lo siguiente: no hay suficientes pruebas para sugerir que la crema solar puede provocar cáncer. Un estudio reciente descubrió que la oxibenzona, un ingrediente común de las cremas solares, permanece hasta 21 días en el torrente sanguíneo, pero no se ha asociado directamente con la aparición de ningún melanoma.