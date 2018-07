Si hay algo que no puede faltar en el neceser de verano es la crema solar. Y, aunque los expertos insisten en que deberíamos usarla durante todo el año, es la época de playa y piscina cuando más nos acordamos de ella. Al final la usamos de año en año y utilizamos la de 2017 en 2018. Igual que hicimos en 2017 cuando empezamos el verano con la de 2016. Pero, ¿se puede?

La respuesta más sencilla y rápida es NO, aunque es algo imprecisa. Las cremas tienen fecha de caducidad y si no la respetamos, ésta puede perder propiedades y dejar de ser eficaz.

Lo normal es que su vida útil sea de 12 meses, que empiezan a contar una vez que el producto se haya abierto. Esto se comprueba mirando el código PAO (period after opening), que aparece representado como un bote destapado con un número seguido de una M mayúscula. Ese número representa los meses durante los que el fabricante garantiza la seguridad y efectividad del producto.

Getty Images

"Si la abriste el principio del verano y no la terminaste es mejor que uses una nueva. Otra cosa sería que la hubieses abierto al final de temporada, entonces sí que podrías seguir usándola", apunta Alejandro Martín-Gorgojo, especialista de la Clínica Ruber de Juan Bravo, en Madrid, y académico de la Agencia española de Dermatología y Veneralogía (AEDV).

Como señala la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), estos productos contienen agua y una gran cantidad de nutrientes, están sometidos a bruscos cambios de temperatura y de humedad, y además entran en contacto con el aire. Esto hace que sea "un caldo de cultivo idóneo para la proliferación de microorganismos, con lo que su seguridad y eficacia puede verse comprometida". Por lo que aunque parezca estar en buen estado, se recomiende respetar este número PAO.

Y, si no han transcurrido esos 12 meses, también conviene estar atento a otras señales como el color, el olor o la textura. "Si se han modificado, no debería usarse la crema", advierte la AEDV, a lo que añade la OCU que "un cosmético en mal estado puede causarnos reacción en la piel, desde una irritación hasta una infección bacteriana". Y añade: "Por eso es una temeridad aconsejar que se use un cosmético más allá de su PAO, aunque parezca que está en buen estado".