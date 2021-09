A Casado le preguntan si tiene el teléfono de Sánchez y él se extiende mucho en la respuesta

Sean Gallup via Getty Images

Sean Gallup via Getty Images El líder del PP, Pablo Casado.

El líder del PP, Pablo Casado, estuvo este lunes en La linterna de la Cadena Cope junto a Ángel Exposito.

El político ‘popular’ reaccionó de inmediato al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que este concediera una entrevista a TVE.

Durante la conversación, Casado fue preguntado si tenía el número de teléfono de Sánchez. El dirigente del PP reconoció que sí, pero que no tenían ningún tipo de comunicación.

Casado directamente reconoció que desde la crisis de Ceuta no han vuelto a hablar: “La última vez que le llamé fue con la crisis que se vivió en Ceuta, tardó en responderme la llamada bastante y me dijo que me mantendría informado. Hasta hoy”.

Además, el líder de la oposición también contestó a preguntas sobre temas de actualidad. Por ejemplo, sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el político conservador aseguró que pidió una reunión con Sánchez para renovarlo “de inmediato”, pero con la única condición que ponen “los jueces, la Constitución y Europa, que es que los jueces elijan a los jueces”.

“Su respuesta es la que ha dicho, insultarnos y decir que bloqueamos. No bloqueamos, lo que pedimos es que la justicia no esté politizada”, zanjó Casado.

El ‘popular’ también reaccionó a la presencia de Sánchez en la mesa de diálogo entre el Ejecutivo central y la Generalitat que tendrá lugar el miércoles. “El colmo es que diga que si llegan a un acuerdo lo van a someter a un referéndum. Se está llegando demasiado lejos por un puñado de votos y la investidura”, afirmó Casado.