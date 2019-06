A toro pasado

Copyright, Juan Pelegrín. via Getty Images

Termina la Feria de san Isidro de este 2019 (de tan poca gracia) dejándonos su balance, tristemente habitual, de matadores que insisten en la suerte del aburrimiento, reglamentos retorcidos sin que se juzgue a nadie por rebelión, público que reclama fuera de juego y toros alicaídos como perdices de pienso (con muy pocas excepciones, que hasta los de Victorino parecían necesitar más de terapia que de lidia).

¿Cómo no van a dar vaca por buey en algunos mercados, y en muchos fogones, si parece que los bueyes se han reservado para la Fiesta?

Y agradezco a las ternas que en unos días estrenan carteras, que ignoraran en sus programas las banderillas negras de la abolición de la Fiesta. Hubiera sido descabellado, habiendo tantos votos en juego.

Anclado en la nostalgia (hasta del dinero solo guardo recuerdos), el olor de los puros y el redoble de timbales y arena en los ojos, me han arrancado del burladero de la memoria estas líneas que les brindo, no sin avisar que el mérito no es mío, y ese es mi mayor mérito.

De palabras y gestos

Un torero fracasado, entregado al alcohol y a la miseria, recibe una oferta para torear en una charlotada. Transcurren los inhumanos años cincuenta en una España empobrecida, y los trescientos duros que le ofrecen se le hacen una fortuna. Pero antes tiene que conseguir las trescientas pesetas necesarias para alquilar un traje de luces.

Llevando a su sobrino de la mano por la “casbah” del Rastro, se hace con el dinero sirviéndose de la miserable picaresca heredada de El buscón o El lazarillo.

En mitad del redondel, a la hora de la verdad, y creciéndose ante un burel tan falto de trapío como encastado y noble, ofrece su sueldo íntegro a los payasos para que se retiren, pensando que el triunfo puede suponer su ansiada vuelta a los festejos serios.

A las corridas de postín.

Mientras los payasos, aún incrédulos, cuentan los billetes tras el burladero, él, con los pies enterrados en la arena, cita de lejos al animal y lo envuelve en el faralaes de su muleta. Un trueno inoportuno le impide escuchar los aplausos de los tendidos y, de repente, el cielo se rompe en lluvia mientras el público corre a guarecerse.