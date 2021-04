A un profesor de Harvard le da la risa cuando le preguntan por lo último que ha hecho Ayuso

Elvis García, profesor de Epidemias y Salud Pública de la Universidad de Harvard, no ha podido evitar reírse cuando Mamen Mendizábal le ha preguntado en Más Vale Tarde por el intento de la Comunidad de Madrid de comprar la vacuna rusa.

″¿Tiene sentido que la presidenta de la Comunidad de Madrid empiece contactos con Rusia para traer a la Comunidad de Madrid la vacuna Sputnik V a pesar de que la Agencia Europa del Medicamento ni siquiera la ha aprobado?”, ha querido saber la periodista antes de añadir: ”¿Cuándo hay carestía de vacunas empiece el sálvese quien pueda?”

Ante la cuestión, al experto le ha dado la risa y ha acertado a decir: “Es que me hace unas preguntas...”. “No tiene ningún sentido, obviamente. No tiene ningún sentido, pero es algo que ya hemos visto otras veces esta guerra de cada uno por su cuenta que sabemos que no va a llegar a ningún lado pero que se hace. No sé si es de cara a la galería o por qué”, ha explicado.

Para García, la respuesta debe ser nacional unificada y no tiene “ningún sentido” que una región “intente escamotear unas vacunas que no están ni siquiera aprobadas en la Unión Europea”.

“Esto es una cosa de cara a la galería, yo creo. No habría que darle mucha importancia”, ha zanjado el experto.

Lo cierto es que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, mantuvo una reunión el 11 de febrero a petición del fabricante de la vacuna. Escuchó sus planteamientos ya que esta vacuna estaba prevista que se fabricase en Galicia y querían conocer la situación de vacunación a nivel nacional y autonómico.

Asimismo, la Consejería de Sanidad ha mantenido otras dos reuniones con otros representantes de la vacuna rusa para “explorar el mercado internacional y tener todas las posibilidades abiertas en el futuro en la lucha contra la pandemia, siempre dentro del marco nacional de vacunación”.

De hecho, la idea era “facilitar un preacuerdo de compra beneficioso para todo el Sistema Nacional de Salud y en condiciones equitativas para todos los españoles”. Su objetivo era “ganar tiempo de negociación” a la espera de su aprobación por la Agencia Europea de Medicamentos.

“Igual que trajimos 26 aviones llenos de material sanitario, buscamos vacunas y lo que haga falta. Es nuestra obligación”, afirmó Ayuso en un tuit.