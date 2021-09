Ábalos reaparece hablando sobre Podemos en estos rotundos términos

José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ​ y ministro de Fomento hasta este verano, ha reaparecido por primera vez desde que salió del Gobierno y lo ha hecho hablando en unos términos muy rotundos sobre Unidas Podemos.

Ábalos ha sido preguntado sobre su opinión del partido en una entrevista en Más Vale Tarde, el programa que desde este lunes presentan Cristina Pardo e Iñaki López en La Sexta.

Y él no se ha cortado. Ha asegurado que el balance del Gobierno de coalición es positivo.

“Hay un primer momento de tanteo, luego hay un respeto ganado que se transformó en confianza. Aún manteniendo eso, hemos mantenido puntos de vista distintos. Incluso ahí esa divergencia se mantuvo dentro del respeto y hasta de la compresión”, ha asegurado el exministro.

Cuestionado sobre si Podemos aporta “soluciones fáciles a problemas complejos”, Ábalos ha insistido en que PSOE y Podemos proceden de “culturas políticas muy distintas y es normal que haya alguna expresión que tenga que ver con la naturaleza de cada formación”.

Por lo demás, ha admitido que no ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde que salió del Gobierno.

“Yo estaba al tanto de la necesidad de reimpulsar la acción política del Gobierno... no es algo que no esperara”, ha explicado. “Hablamos el día que se supo, un encuentro. No hemos vuelto a hablar desde entonces. Tampoco soy de preguntar”, ha indicado.