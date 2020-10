Abascal reconoce que no le gusta la retirada de calles a Indalecio Prieto y Largo Caballero

ASSOCIATED PRESS

Santiago Abascal y Javier Ortega Smith, el 10 de noviembre de 2019 en la sede del partido

El Ayuntamiento de Madrid retirará a propuesta de Vox las calles de los dirigentes socialistas de los años 30 Largo Caballero e Indalecio Prieto.

Lo promovió Javier Ortega Smith para acabar, según sus palabras, con cualquier homenaje a “personajes siniestros” y lo sacó adelante con el apoyo de PP y Ciudadanos. Sin embargo, al líder de su partido, Santiago Abascal, no le gusta la medida.

“En el Ayuntamiento de Madrid conseguimos el otro día a propuesta de Vox con el apoyo de PP y Ciudadanos que se retiraran las calles y espero que también las estatuas a Largo Caballero y a Indalecio Prieto. Y he de decir que a mí esto es algo que no me gusta”, ha reconocido este viernes en esradio.